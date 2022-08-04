https://ria.ru/20220804/truboprovod-1807337685.html

В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа

В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа - РИА Новости, 04.08.2022

В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа

В Германии началось строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:47

2022-08-04T19:47

2022-08-04T21:47

германия

сжиженный природный газ

в мире

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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. В Германии началось строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщила пресс-служба Министерства экономики и защиты климата страны.Новый газопровод должен транспортировать сжиженный природный газ на расстояние 26 километров от причала в порту до узла газохранилища в Этцеле. Как отметили ранее немецкие СМИ, планирование и строительство такого газопровода в среднем занимает от шести до восьми лет, однако планируется, что он будет запущен в эксплуатацию в декабре текущего года. Это стало возможным благодаря специальному закону, который санкционировал строительство трубопроводов до завершения соответствующего процесса утверждения планирования.Терминал СПГ в Вильгельмсхафене получил разрешения только в начале июля. Планируется, что через Вильгельмсхафен в сеть первоначально будет поступать около 7,5 миллиардов кубометров газа в год.

https://ria.ru/20220804/gaz-1807217437.html

германия

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германия, сжиженный природный газ, в мире