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В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа - РИА Новости, 04.08.2022
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В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа
В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа - РИА Новости, 04.08.2022
В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа
В Германии началось строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:47
2022-08-04T21:47
германия
сжиженный природный газ
в мире
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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. В Германии началось строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщила пресс-служба Министерства экономики и защиты климата страны.Новый газопровод должен транспортировать сжиженный природный газ на расстояние 26 километров от причала в порту до узла газохранилища в Этцеле. Как отметили ранее немецкие СМИ, планирование и строительство такого газопровода в среднем занимает от шести до восьми лет, однако планируется, что он будет запущен в эксплуатацию в декабре текущего года. Это стало возможным благодаря специальному закону, который санкционировал строительство трубопроводов до завершения соответствующего процесса утверждения планирования.Терминал СПГ в Вильгельмсхафене получил разрешения только в начале июля. Планируется, что через Вильгельмсхафен в сеть первоначально будет поступать около 7,5 миллиардов кубометров газа в год.
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германия, сжиженный природный газ, в мире
19:47 04.08.2022 (обновлено: 21:47 04.08.2022)
 
В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа

В ФРГ начали строить трубопровод от терминала СПГ в Вильгельмсхафене до газохранилища

© AFP 2022 / Ina FassbenderТруба газопровода в Германии
Труба газопровода в Германии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Ina Fassbender
Труба газопровода в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. В Германии началось строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщила пресс-служба Министерства экономики и защиты климата страны.

"Строительство терминала сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене продолжается! Сегодня также был начат газопровод к газохранилищу в Этцеле. Работа идет по плану. Терминал СПГ должен быть введен в эксплуатацию в конце года", — рассказало ведомство в Twitter.

Новый газопровод должен транспортировать сжиженный природный газ на расстояние 26 километров от причала в порту до узла газохранилища в Этцеле. Как отметили ранее немецкие СМИ, планирование и строительство такого газопровода в среднем занимает от шести до восьми лет, однако планируется, что он будет запущен в эксплуатацию в декабре текущего года. Это стало возможным благодаря специальному закону, который санкционировал строительство трубопроводов до завершения соответствующего процесса утверждения планирования.
Терминал СПГ в Вильгельмсхафене получил разрешения только в начале июля. Планируется, что через Вильгельмсхафен в сеть первоначально будет поступать около 7,5 миллиардов кубометров газа в год.
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