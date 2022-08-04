19:47 04.08.2022 (обновлено: 21:47 04.08.2022)
В ФРГ начали строить новый трубопровод для транспортировки сжиженного газа
В ФРГ начали строить трубопровод от терминала СПГ в Вильгельмсхафене до газохранилища
Труба газопровода в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. В Германии началось строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщила пресс-служба Министерства экономики и защиты климата страны.
"Строительство терминала сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене продолжается! Сегодня также был начат газопровод к газохранилищу в Этцеле. Работа идет по плану. Терминал СПГ должен быть введен в эксплуатацию в конце года", — рассказало ведомство в Twitter.
Новый газопровод должен транспортировать сжиженный природный газ на расстояние 26 километров от причала в порту до узла газохранилища в Этцеле. Как отметили ранее немецкие СМИ, планирование и строительство такого газопровода в среднем занимает от шести до восьми лет, однако планируется, что он будет запущен в эксплуатацию в декабре текущего года. Это стало возможным благодаря специальному закону, который санкционировал строительство трубопроводов до завершения соответствующего процесса утверждения планирования.
Терминал СПГ в Вильгельмсхафене получил разрешения только в начале июля. Планируется, что через Вильгельмсхафен в сеть первоначально будет поступать около 7,5 миллиардов кубометров газа в год.