https://ria.ru/20220804/tretyakovka-1807269040.html

Третьяковка приостановила работу из-за сообщения о минировании

Третьяковка приостановила работу из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 04.08.2022

Третьяковка приостановила работу из-за сообщения о минировании

Музеи Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу не работают до 19.00 четверга в связи с анонимной угрозой "минирования", сообщили РИА... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:34

2022-08-04T16:34

2022-08-04T16:35

культура

новости культуры

третьяковская галерея

происшествия

музеи

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Музеи Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу не работают до 19.00 четверга в связи с анонимной угрозой "минирования", сообщили РИА Новости в музее.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что неизвестный второй раз за три дня "заминировал" Третьяковскую галерею. На время проверки эвакуировали около 500 человек.Уточняется, что посетители, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей будет вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время до 14 августа.

https://ria.ru/20220725/evakuatsiya-1804827702.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, происшествия, музеи