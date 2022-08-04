16:34 04.08.2022 (обновлено: 16:35 04.08.2022)
Третьяковка приостановила работу из-за сообщения о минировании
Музеи Третьяковской галереи приостановили работу до 19:00 из-за сообщения о минировании
Здание Государственной Третьяковской галереи. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Музеи Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу не работают до 19.00 четверга в связи с анонимной угрозой "минирования", сообщили РИА Новости в музее.
"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 19.00 4 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу Крымский вал, дом 10", — сказали в музее.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что неизвестный второй раз за три дня "заминировал" Третьяковскую галерею. На время проверки эвакуировали около 500 человек.
Уточняется, что посетители, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей будет вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время до 14 августа.