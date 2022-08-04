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На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей

На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2022

На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей

Правительство РФ выделит 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы М-12, которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань, заявил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:51

2022-08-04T13:51

2022-08-04T14:22

экономика

россия

москва

казань

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы М-12, которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В начале июля кабмин уже выделял 28 миллиардов рублей на ускорение ее строительства. Как тогда пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идет не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий год."Проект большой, капиталоемкий, ранее правительство уже выделило средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 миллиардов рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство. Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно в текущем году введены в эксплуатацию участки в Московской, Владимирской областях. Их общая протяженность составит около 100 километров", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

https://realty.ria.ru/20220803/timashevsk-1806859470.html

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москва

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Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, казань, михаил мишустин