13:51 04.08.2022 (обновлено: 14:22 04.08.2022)
На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей
Премьер Мишустин: на опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы М-12, которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В начале июля кабмин уже выделял 28 миллиардов рублей на ускорение ее строительства. Как тогда пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идет не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий год.
"Проект большой, капиталоемкий, ранее правительство уже выделило средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 миллиардов рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство. Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно в текущем году введены в эксплуатацию участки в Московской, Владимирской областях. Их общая протяженность составит около 100 километров", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.