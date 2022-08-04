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На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2022
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На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей
На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.08.2022
На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей
Правительство РФ выделит 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы М-12, которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань, заявил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:51
2022-08-04T14:22
экономика
россия
москва
казань
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы М-12, которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В начале июля кабмин уже выделял 28 миллиардов рублей на ускорение ее строительства. Как тогда пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идет не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий год."Проект большой, капиталоемкий, ранее правительство уже выделило средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 миллиардов рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство. Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно в текущем году введены в эксплуатацию участки в Московской, Владимирской областях. Их общая протяженность составит около 100 километров", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
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экономика, россия, москва, казань, михаил мишустин
13:51 04.08.2022 (обновлено: 14:22 04.08.2022)
 
На опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей

Премьер Мишустин: на опережающее строительство трассы М-12 выделят 50 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделит 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы М-12, которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В начале июля кабмин уже выделял 28 миллиардов рублей на ускорение ее строительства. Как тогда пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, выступивший с этой инициативой, речь идет не о новых средствах, а о перебросе бюджета, заложенного в проект на 2023 год, на текущий год.
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"Проект большой, капиталоемкий, ранее правительство уже выделило средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 миллиардов рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство. Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно в текущем году введены в эксплуатацию участки в Московской, Владимирской областях. Их общая протяженность составит около 100 километров", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
 
ЭкономикаРоссияМоскваКазаньМихаил Мишустин
 
 
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