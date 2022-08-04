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Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL - РИА Новости, 04.08.2022
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Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL
Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL - РИА Новости, 04.08.2022
Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL
Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:58
2022-08-04T18:58
технологии
россия
сша
образование - общество
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о возобновлении доступа россиян к экзамену TOEFL в дистанционном режиме или за пределами родной страны.В марте ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения.Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас россияне могут зарегистрироваться для прохождения онлайн-теста, если находятся на территории России, а также имеют возможность прохождения тестирования очно в экзаменационных центрах, если находятся в США.Ранее компания предупредила, что сдача экзаменов в центрах тестирования в России, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна. В ETS также предупреждают, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие западные университеты или работы в компаниях США и Канады.
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технологии, россия, сша, образование - общество, санкции в отношении россии
18:58 04.08.2022
 
Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL

Американская компания ETS вновь разрешила россиянам сдавать экзамен TOEFL

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о возобновлении доступа россиян к экзамену TOEFL в дистанционном режиме или за пределами родной страны.
В марте ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения.
Скриншот регистрации аккаунта на экзамен TOEFL на сайте ETS
Скриншот регистрации аккаунта на экзамен TOEFL на сайте ETS
Скриншот регистрации аккаунта на экзамен TOEFL на сайте ETS. Архивное фото
Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас россияне могут зарегистрироваться для прохождения онлайн-теста, если находятся на территории России, а также имеют возможность прохождения тестирования очно в экзаменационных центрах, если находятся в США.
Ранее компания предупредила, что сдача экзаменов в центрах тестирования в России, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна. В ETS также предупреждают, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.
ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие западные университеты или работы в компаниях США и Канады.
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