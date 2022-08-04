https://ria.ru/20220804/toefl-1807319486.html

Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL

Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL - РИА Новости, 04.08.2022

Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL

Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:58

2022-08-04T18:58

2022-08-04T18:58

технологии

россия

сша

образование - общество

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о возобновлении доступа россиян к экзамену TOEFL в дистанционном режиме или за пределами родной страны.В марте ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения.Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас россияне могут зарегистрироваться для прохождения онлайн-теста, если находятся на территории России, а также имеют возможность прохождения тестирования очно в экзаменационных центрах, если находятся в США.Ранее компания предупредила, что сдача экзаменов в центрах тестирования в России, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна. В ETS также предупреждают, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие западные университеты или работы в компаниях США и Канады.

https://ria.ru/20220327/obrazovanie-1780301546.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, сша, образование - общество, санкции в отношении россии