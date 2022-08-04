https://ria.ru/20220804/toefl-1807319486.html
Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL
Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL - РИА Новости, 04.08.2022
Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL
Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:58
2022-08-04T18:58
2022-08-04T18:58
технологии
россия
сша
образование - общество
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о возобновлении доступа россиян к экзамену TOEFL в дистанционном режиме или за пределами родной страны.В марте ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения.Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас россияне могут зарегистрироваться для прохождения онлайн-теста, если находятся на территории России, а также имеют возможность прохождения тестирования очно в экзаменационных центрах, если находятся в США.Ранее компания предупредила, что сдача экзаменов в центрах тестирования в России, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна. В ETS также предупреждают, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие западные университеты или работы в компаниях США и Канады.
https://ria.ru/20220327/obrazovanie-1780301546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, образование - общество, санкции в отношении россии
Американская ETS восстановила доступ россиян к экзаменам TOEFL
Американская компания ETS вновь разрешила россиянам сдавать экзамен TOEFL
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о возобновлении доступа россиян к экзамену TOEFL в дистанционном режиме или за пределами родной страны.
В марте ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам РФ вне зависимости от их местонахождения.
Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас россияне могут зарегистрироваться для прохождения онлайн-теста, если находятся на территории России
, а также имеют возможность прохождения тестирования очно в экзаменационных центрах, если находятся в США
.
Ранее компания предупредила, что сдача экзаменов в центрах тестирования в России, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна. В ETS также предупреждают, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.
ETS, неправительственная компания из американского Принстона
, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие западные университеты или работы в компаниях США и Канады
.