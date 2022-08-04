https://ria.ru/20220804/teatr-1807265286.html

Опера "Лакме" из Сибири покорила зрителей в Большом театре

Опера "Лакме" из Сибири покорила зрителей в Большом театре - РИА Новости, 04.08.2022

Опера "Лакме" из Сибири покорила зрителей в Большом театре

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского впервые представил свои спектакли в Большом театре. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:31

2022-08-04T17:31

2022-08-04T17:48

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красноярск

красноярский край

красноярский театр оперы и балета

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского впервые представил свои спектакли в Большом театре. В программе гастролей — "Дон Жуан, или Наказанный распутник", "Катарина, или Дочь разбойника" и "Лакме"."Публика приняла доброжелательно все три постановки. На балете "Катарина, или Дочь разбойника" у нас четырежды закрывались кулисы. Были такие аплодисменты и аншлаги, что мы даже не ожидали", — рассказала РИА Новости директор Красноярского театра оперы и балета Светлана Гузий. "Меня удивило то, что в Большом театре люди аплодировали стоя в течение 15 минут", — признался один из зрителей.Светлана Гузий отметила, что в Красноярском театре понимают, "какая искушенная в столице публика". "Лакме" — это постановка с восточным колоритом о необходимости бережного отношения людей друг к другу, о духовных ценностях Востока, которым противопоставляется западная цивилизация.По словам директора, в Большой театр из Красноярска приехало более 300 человек. Также привезли 30 тонн декораций и около 500 костюмов. Гастроли проходили при поддержке "Росконцерт" и губернатора Красноярского края.

https://ria.ru/20220803/teatr-1806961803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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