https://ria.ru/20220804/teatr-1807265286.html
Опера "Лакме" из Сибири покорила зрителей в Большом театре
Опера "Лакме" из Сибири покорила зрителей в Большом театре - РИА Новости, 04.08.2022
Опера "Лакме" из Сибири покорила зрителей в Большом театре
Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского впервые представил свои спектакли в Большом театре. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:31
2022-08-04T17:31
2022-08-04T17:48
культура
новости культуры
театр
большой театр
дмитрий хворостовский
красноярск
красноярский край
красноярский театр оперы и балета
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского впервые представил свои спектакли в Большом театре. В программе гастролей — "Дон Жуан, или Наказанный распутник", "Катарина, или Дочь разбойника" и "Лакме"."Публика приняла доброжелательно все три постановки. На балете "Катарина, или Дочь разбойника" у нас четырежды закрывались кулисы. Были такие аплодисменты и аншлаги, что мы даже не ожидали", — рассказала РИА Новости директор Красноярского театра оперы и балета Светлана Гузий. "Меня удивило то, что в Большом театре люди аплодировали стоя в течение 15 минут", — признался один из зрителей.Светлана Гузий отметила, что в Красноярском театре понимают, "какая искушенная в столице публика". "Лакме" — это постановка с восточным колоритом о необходимости бережного отношения людей друг к другу, о духовных ценностях Востока, которым противопоставляется западная цивилизация.По словам директора, в Большой театр из Красноярска приехало более 300 человек. Также привезли 30 тонн декораций и около 500 костюмов. Гастроли проходили при поддержке "Росконцерт" и губернатора Красноярского края.
https://ria.ru/20220803/teatr-1806961803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, большой театр, дмитрий хворостовский, красноярск, красноярский край, красноярский театр оперы и балета, опера
17:31 04.08.2022 (обновлено: 17:48 04.08.2022)
Опера "Лакме" из Сибири покорила зрителей в Большом театре
Красноярский театр оперы и балета впервые представил свои спектакли в Большом театре
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского впервые представил свои спектакли в Большом театре.
В программе гастролей — "Дон Жуан, или Наказанный распутник", "Катарина, или Дочь разбойника" и "Лакме".
"Публика приняла доброжелательно все три постановки. На балете "Катарина, или Дочь разбойника" у нас четырежды закрывались кулисы. Были такие аплодисменты и аншлаги, что мы даже не ожидали", — рассказала РИА Новости директор Красноярского театра оперы и балета Светлана Гузий.
"Меня удивило то, что в Большом театре люди аплодировали стоя в течение 15 минут", — признался один из зрителей.
Светлана Гузий отметила, что в Красноярском театре понимают, "какая искушенная в столице публика".
"Но мы готовились. Мы выбирали репертуар неслучайно. Это премьеры сезона. Оперу "Дон Жуан" мы показывали на втором фестивале Дмитрия Хворостовского в октябре. Балет "Катарина, или Дочь разбойника" больше ста лет не шел ни в одном театре. И у нас появилась идея его возродить. Опера "Лакме" в России полномасштабно больше нигде не идет", — пояснила директор.
"Лакме" — это постановка с восточным колоритом о необходимости бережного отношения людей друг к другу, о духовных ценностях Востока, которым противопоставляется западная цивилизация.
По словам директора, в Большой театр из Красноярска приехало более 300 человек. Также привезли 30 тонн декораций и около 500 костюмов.
Гастроли проходили при поддержке "Росконцерт" и губернатора Красноярского края.