https://ria.ru/20220804/tayvan-1807370291.html

США продолжат морские и воздушные проходы через Тайваньский пролив

США продолжат морские и воздушные проходы через Тайваньский пролив - РИА Новости, 04.08.2022

США продолжат морские и воздушные проходы через Тайваньский пролив

Военные США в ближайшие недели будут осуществлять морские и воздушные проходы в Тайваньском проливе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:01

2022-08-04T23:01

2022-08-04T23:01

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

сша

тайвань

китай

конгресс сша

народно-освободительная армия китая

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Военные США в ближайшие недели будут осуществлять морские и воздушные проходы в Тайваньском проливе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечивать безопасность наших союзников в регионе, включая Японию", - добавил он.Кирби также сообщил, что авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой.Представитель Белого дома отметил, что США осуждают запуск Китаем 11 ракет в направлении Тайваня, считая его избыточной реакцией на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси."Мы также ожидаем, что эти действия со стороны Китая продолжатся в ближайшие дни. США готовы к действиям Пекина, но не стремятся к кризису", - добавил он.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В ответ Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с вечера вторника приступила к совместным военным учениям в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня с участием ВМС, ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки, объединенных сил тылового обеспечения.Также Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых виды рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

https://ria.ru/20220804/medvedev-1807196116.html

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