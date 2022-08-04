ВС Тайваня зафиксировали полеты четырех беспилотников в Тайваньском проливе
ВС Тайваня зафиксировали три вылета беспилотников в районе островов Леюй и Бэйдин
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Тайваньские военные в четверг вечером зафиксировали три вылета четырех беспилотников в районе островов Леюй и Бэйдин в Тайваньском проливе, в их сторону были выпущены предупредительные сигнальные ракеты, сообщает в четверг армейское командование обороны Цзиньмэнь.
По сообщениям командования, тайваньские военные в соответствии со стандартным порядком действий для предупреждения беспилотника о необходимости покинуть район выпустили сигнальные ракеты и находились в состоянии боевой готовности.
Кому принадлежали беспилотники, в сообщении не уточняется.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа. Учения завершатся в полдень 7 августа.
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.