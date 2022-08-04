https://ria.ru/20220804/tayvan-1807306208.html

Япония сообщила о пролете китайских баллистических ракет над Тайванем

Япония сообщила о пролете китайских баллистических ракет над Тайванем - РИА Новости, 04.08.2022

Япония сообщила о пролете китайских баллистических ракет над Тайванем

Четыре из выпущенных Китаем в ходе учений баллистических ракет пролетели над территорией Тайваня, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:21

2022-08-04T18:21

2022-08-04T18:21

в мире

китай

тайвань

япония

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806512335_64:364:3057:2048_1920x0_80_0_0_f25319bb6d6d03543cf9e7bbd79bed40.jpg

ТОКИО, 4 авг - РИА Новости. Четыре из выпущенных Китаем в ходе учений баллистических ракет пролетели над территорией Тайваня, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии.Четыре баллистические ракеты пересекли небо над Тайванем, сообщило министерство. Ранее Киодо сообщало, что пять ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, в связи с чем Китаю был заявлен протест.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) в четверг в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Азиатское турне Пелоси включает в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны Китая. В четверг она прилетела в Японию.Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html

китай

тайвань

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, япония, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, сша