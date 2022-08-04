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Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
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Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков
Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков
Напряжённость вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:51
2022-08-04T14:10
в мире
тайвань
китай
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Напряжённость вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что напряжённость в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси", - заявил Песков.
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в мире, тайвань, китай, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
13:51 04.08.2022 (обновлено: 14:10 04.08.2022)
 
Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: напряжение вокруг Тайваня было спровоцировано визитом Пелоси

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Напряжённость вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что напряжённость в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси", - заявил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
14:03
Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков
 
В миреТайваньКитайНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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