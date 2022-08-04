https://ria.ru/20220804/tayvan-1807219038.html

Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков

Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков

Напряжённость вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:51

2022-08-04T13:51

2022-08-04T14:10

в мире

тайвань

китай

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Напряжённость вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что напряжённость в регионе была вокруг Тайваня, собственно, она искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована. Визитом Нэнси Пелоси", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220804/gosperevorot-1807221724.html

тайвань

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань