https://ria.ru/20220804/tayvan-1807169076.html

Провокации США подтолкнут Тайвань в "пучину катастрофы", заявили в Китае

Провокации США подтолкнут Тайвань в "пучину катастрофы", заявили в Китае - РИА Новости, 04.08.2022

Провокации США подтолкнут Тайвань в "пучину катастрофы", заявили в Китае

Сговор и провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" и принесут беды тайваньским соотечественникам, говорится в заявлении официального РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:29

2022-08-04T11:29

2022-08-04T11:44

в мире

визит пелоси на тайвань

тайвань

сша

китай

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Сговор и провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" и принесут беды тайваньским соотечественникам, говорится в заявлении официального представителя министерства обороны КНР Тань Кэфэя."Сговор и провокации США и Тайваня лишь толкнут Тайвань в пучину катастрофы и нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам", - говорится в заявлении, текст которого был опубликован в четверг в официальном аккаунте минобороны КНР в социальной сети WeChat.Тань Кэфэй предупредил США и правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию, что попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" обречены на провал.Тань Кэфэй подчеркнул, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима", а полное воссоединение родины является исторической неизбежностью.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807167938.html

https://ria.ru/20220804/medvedev-1807161460.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, визит пелоси на тайвань, тайвань, сша, китай