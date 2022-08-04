11:29 04.08.2022 (обновлено: 11:44 04.08.2022)
Провокации США подтолкнут Тайвань в "пучину катастрофы", заявили в Китае
Минобороны Китая: провокации США подтолкнут Тайвань в "пучину катастрофы"
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Сговор и провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" и принесут беды тайваньским соотечественникам, говорится в заявлении официального представителя министерства обороны КНР Тань Кэфэя.
"Сговор и провокации США и Тайваня лишь толкнут Тайвань в пучину катастрофы и нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам", - говорится в заявлении, текст которого был опубликован в четверг в официальном аккаунте минобороны КНР в социальной сети WeChat.
Тань Кэфэй предупредил США и правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию, что попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" обречены на провал.
Тань Кэфэй подчеркнул, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима", а полное воссоединение родины является исторической неизбежностью.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.