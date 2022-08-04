https://ria.ru/20220804/tayvan-1807167938.html
Китай запустил несколько баллистических ракет в водах рядом с Тайванем
Китай запустил несколько баллистических ракет в водах рядом с Тайванем - РИА Новости, 04.08.2022
Китай запустил несколько баллистических ракет в водах рядом с Тайванем
Китайские военные в ходе учений в Тайваньском проливе запустили несколько баллистических ракет, сообщило Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:24
2022-08-04T11:24
2022-08-04T14:24
в мире
китай
нэнси пелоси
тайбэй
сша
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости. Китайские военные в ходе учений в Тайваньском проливе запустили несколько баллистических ракет, сообщило Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на местное министерство обороны."Примерно в 13:56 (8:56 мск) Компартия Китая запустила несколько баллистических ракет серии Дунфэн в водах к северо-востоку и юго-западу от Тайваня", — говорится в публикации.Накануне китайская государственная газета Global Times писала, что армия впервые применит боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).Маневры стартовали в четверг в 12:00 по местному времени (7:00 мск) и продлятся до воскресенья. Они проходят в шести морских районах. Военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать случайного захода судов или пролета самолетов.Масштабные учения с боевыми стрельбами стали ответом на решение властей Тайваня принять на острове спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Американская чиновница прибыла сюда в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь, провела переговоры и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, нэнси пелоси, тайбэй, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
11:24 04.08.2022 (обновлено: 14:24 04.08.2022)
Китай запустил несколько баллистических ракет в водах рядом с Тайванем
Тайвань сообщил о запуске Китаем нескольких баллистических ракет в водах рядом с островом
ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости. Китайские военные в ходе учений в Тайваньском проливе запустили несколько баллистических ракет, сообщило Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на местное министерство обороны.
"Примерно в 13:56 (8:56 мск) Компартия Китая запустила несколько баллистических ракет серии Дунфэн в водах к северо-востоку и юго-западу от Тайваня", — говорится в публикации.
Накануне китайская государственная газета Global Times писала, что армия впервые применит боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 (Дунфэн-17).
Маневры стартовали в четверг в 12:00 по местному времени (7:00 мск) и продлятся до воскресенья. Они проходят в шести морских районах. Военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать случайного захода судов или пролета самолетов.
Масштабные учения с боевыми стрельбами стали ответом на решение властей Тайваня принять на острове спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Американская чиновница прибыла сюда в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь
, провела переговоры и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток.
Китай
считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина
установлены дипломатические отношения.