https://ria.ru/20220804/tayvan-1807133753.html
Тайвань будет наблюдать за учениями Китая
Тайвань будет наблюдать за учениями Китая - РИА Новости, 04.08.2022
Тайвань будет наблюдать за учениями Китая
Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действия ВВС Китая и держит корабли рядом со "срединной линией", чтобы наблюдать за китайскими ВМС на... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:53
2022-08-04T08:53
2022-08-04T08:56
в мире
тайвань
китай
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действия ВВС Китая и держит корабли рядом со "срединной линией", чтобы наблюдать за китайскими ВМС на фоне начатых в четверг Пекином учений вблизи острова, передает агентство Рейтер со ссылкой на тайваньский источник.Ранее сообщалось, что в четверг официально стартовали масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня."Тайвань развертывает ракетные системы, чтобы отслеживать действия китайских ВВС вблизи "срединной линии". Корабли находятся рядом со "срединной линией, чтобы наблюдать за деятельностью военно-морских сил КНР", - приводит агентство слова источника.Как отмечается, в четверг утром несколько китайских военных самолетов ненадолго пересекали "срединную линию". Также, по данным источника, около 10 китайских кораблей временно пересекали Тайваньский пролив.
https://ria.ru/20220804/kitay-1807132833.html
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РИА Новости
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в мире, тайвань, китай
08:53 04.08.2022 (обновлено: 08:56 04.08.2022)
Тайвань будет наблюдать за учениями Китая
Рейтер: Тайвань развернет ракетные системы и флот для наблюдения за учениями Китая
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действия ВВС Китая и держит корабли рядом со "срединной линией", чтобы наблюдать за китайскими ВМС на фоне начатых в четверг Пекином учений вблизи острова, передает агентство Рейтер
со ссылкой на тайваньский источник.
Ранее сообщалось, что в четверг официально стартовали масштабные учения Народно-освободительной армии Китая
с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
.
"Тайвань развертывает ракетные системы, чтобы отслеживать действия китайских ВВС вблизи "срединной линии". Корабли находятся рядом со "срединной линией, чтобы наблюдать за деятельностью военно-морских сил КНР", - приводит агентство слова источника.
Как отмечается, в четверг утром несколько китайских военных самолетов ненадолго пересекали "срединную линию". Также, по данным источника, около 10 китайских кораблей временно пересекали Тайваньский пролив.