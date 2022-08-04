https://ria.ru/20220804/tayvan-1807133753.html

Тайвань будет наблюдать за учениями Китая

Тайвань будет наблюдать за учениями Китая - РИА Новости, 04.08.2022

Тайвань будет наблюдать за учениями Китая

Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действия ВВС Китая и держит корабли рядом со "срединной линией", чтобы наблюдать за китайскими ВМС на... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:53

2022-08-04T08:53

2022-08-04T08:56

в мире

тайвань

китай

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действия ВВС Китая и держит корабли рядом со "срединной линией", чтобы наблюдать за китайскими ВМС на фоне начатых в четверг Пекином учений вблизи острова, передает агентство Рейтер со ссылкой на тайваньский источник.Ранее сообщалось, что в четверг официально стартовали масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня."Тайвань развертывает ракетные системы, чтобы отслеживать действия китайских ВВС вблизи "срединной линии". Корабли находятся рядом со "срединной линией, чтобы наблюдать за деятельностью военно-морских сил КНР", - приводит агентство слова источника.Как отмечается, в четверг утром несколько китайских военных самолетов ненадолго пересекали "срединную линию". Также, по данным источника, около 10 китайских кораблей временно пересекали Тайваньский пролив.

https://ria.ru/20220804/kitay-1807132833.html

тайвань

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай