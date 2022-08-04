https://ria.ru/20220804/syr-1807133598.html
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 04.08.2022
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев
Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству сыра в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:48
2022-08-04T08:48
2022-08-04T08:48
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773368754_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_8ebabf1eeeec6a0a2be65a8bef3e8608.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству сыра в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы в тройку железно входим (регионов-лидеров по производству сыра - ред.). Вторые, по-моему", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что активное производство сыра началось в Подмосковье в 2014 году."На следующей неделе открываем в нашей сырной долине первый из четырех заводов. Тоже будет производить большое количество сыра - 5,5 тысячи тонн сыра в год", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804252502.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773368754_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_52fccf71bfa5931089a5e1318ff9ebfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев
Губернатор Воробьев: Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра в России