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Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 04.08.2022
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Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 04.08.2022
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев
Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству сыра в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:48
2022-08-04T08:48
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству сыра в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы в тройку железно входим (регионов-лидеров по производству сыра - ред.). Вторые, по-моему", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что активное производство сыра началось в Подмосковье в 2014 году."На следующей неделе открываем в нашей сырной долине первый из четырех заводов. Тоже будет производить большое количество сыра - 5,5 тысячи тонн сыра в год", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804252502.html
московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев
08:48 04.08.2022
 
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев

Губернатор Воробьев: Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАдыгейский сыр
Адыгейский сыр - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству сыра в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы в тройку железно входим (регионов-лидеров по производству сыра - ред.). Вторые, по-моему", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что активное производство сыра началось в Подмосковье в 2014 году.
"На следующей неделе открываем в нашей сырной долине первый из четырех заводов. Тоже будет производить большое количество сыра - 5,5 тысячи тонн сыра в год", - добавил губернатор.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:10
Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные виды сырья
 
ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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