https://ria.ru/20220804/syr-1807133598.html

Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев

Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев - РИА Новости, 04.08.2022

Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев

Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству сыра в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:48

2022-08-04T08:48

2022-08-04T08:48

экономика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству сыра в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы в тройку железно входим (регионов-лидеров по производству сыра - ред.). Вторые, по-моему", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что активное производство сыра началось в Подмосковье в 2014 году."На следующей неделе открываем в нашей сырной долине первый из четырех заводов. Тоже будет производить большое количество сыра - 5,5 тысячи тонн сыра в год", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804252502.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев