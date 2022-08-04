https://ria.ru/20220804/sud-1807157539.html

Нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек, признали недееспособным

Нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек, признали недееспособным - РИА Новости, 04.08.2022

Нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек, признали недееспособным

Жителя Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который надругался над телами умерших детей, делая их них кукол, признали недееспособным, сообщил Ленинский районный РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:52

2022-08-04T10:52

2022-08-04T13:48

происшествия

нижний новгород

москва

московская область (подмосковье)

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КАЗАНЬ, 4 авг — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который надругался над телами умерших детей, делая их них кукол, признали недееспособным, сообщил Ленинский районный суд города.По данным следствия, в течение долгого времени нижегородец раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет на кладбищах в Нижнем Новгороде и области, а также в Москве и Подмосковье. Из тел Москвин делал мумии с помощью специального состава из соли и воды.Мумифицированные останки детей нашли осенью 2011 года в гараже и квартире Москвина и его родителей. Мужчина активно сотрудничал со следствием и рассказал, что очень хотел иметь дочь. Мумии он считал своими детьми, разговаривал с ними и устраивал праздники.Экспертиза выявила у нижегородца психическое расстройство, лишающее его способности осознавать характер своих действий, руководить ими и понимать общественную опасность, и признала его невменяемым.В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение.Осенью 2018-го Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал новую судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, можно ли перевести пациента на амбулаторное лечение. С таким ходатайством выступили врачи, по мнению которых Москвин находился в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Однако в феврале 2019 года врачи отозвали свое ходатайство из-за ухудшения здоровья пациента.

https://ria.ru/20210212/obman-1597134354.html

https://ria.ru/20220412/shaman-1783024106.html

нижний новгород

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород, москва, московская область (подмосковье)