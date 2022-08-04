https://ria.ru/20220804/sud-1807157539.html
Нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек, признали недееспособным
Нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек, признали недееспособным - РИА Новости, 04.08.2022
Нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек, признали недееспособным
Жителя Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который надругался над телами умерших детей, делая их них кукол, признали недееспособным, сообщил Ленинский районный РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:52
2022-08-04T10:52
2022-08-04T13:48
происшествия
нижний новгород
москва
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КАЗАНЬ, 4 авг — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который надругался над телами умерших детей, делая их них кукол, признали недееспособным, сообщил Ленинский районный суд города.По данным следствия, в течение долгого времени нижегородец раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет на кладбищах в Нижнем Новгороде и области, а также в Москве и Подмосковье. Из тел Москвин делал мумии с помощью специального состава из соли и воды.Мумифицированные останки детей нашли осенью 2011 года в гараже и квартире Москвина и его родителей. Мужчина активно сотрудничал со следствием и рассказал, что очень хотел иметь дочь. Мумии он считал своими детьми, разговаривал с ними и устраивал праздники.Экспертиза выявила у нижегородца психическое расстройство, лишающее его способности осознавать характер своих действий, руководить ими и понимать общественную опасность, и признала его невменяемым.В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение.Осенью 2018-го Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал новую судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, можно ли перевести пациента на амбулаторное лечение. С таким ходатайством выступили врачи, по мнению которых Москвин находился в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Однако в феврале 2019 года врачи отозвали свое ходатайство из-за ухудшения здоровья пациента.
https://ria.ru/20210212/obman-1597134354.html
https://ria.ru/20220412/shaman-1783024106.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, нижний новгород, москва, московская область (подмосковье)
10:52 04.08.2022 (обновлено: 13:48 04.08.2022)
Нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек, признали недееспособным
Суд признал нижегородца Москвина, который делал кукол из умерших девочек, недееспособным
КАЗАНЬ, 4 авг — РИА Новости.
Жителя Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который надругался над телами умерших детей, делая их них кукол, признали недееспособным, сообщил
Ленинский районный суд города.
"Ленинский районный суд удовлетворил требования главного врача ГБУЗ Нижегородской области "Психиатрическая больница" № 2 города Нижнего Новгорода и признал Анатолия Москвина недееспособным", — говорится в релизе.
По данным следствия, в течение долгого времени нижегородец раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет на кладбищах в Нижнем Новгороде
и области, а также в Москве
и Подмосковье
. Из тел Москвин делал мумии с помощью специального состава из соли и воды.
Мумифицированные останки детей нашли осенью 2011 года в гараже и квартире Москвина и его родителей. Мужчина активно сотрудничал со следствием и рассказал, что очень хотел иметь дочь. Мумии он считал своими детьми, разговаривал с ними и устраивал праздники.
Экспертиза выявила у нижегородца психическое расстройство, лишающее его способности осознавать характер своих действий, руководить ими и понимать общественную опасность, и признала его невменяемым.
В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение.
Осенью 2018-го Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал новую судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, можно ли перевести пациента на амбулаторное лечение. С таким ходатайством выступили врачи, по мнению которых Москвин находился в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Однако в феврале 2019 года врачи отозвали свое ходатайство из-за ухудшения здоровья пациента.