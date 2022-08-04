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СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/su-25-1807362607.html
СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика
СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика - РИА Новости, 04.08.2022
СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика
Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:05
2022-08-04T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
северная македония
нато
джон кирби
киев
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БЕЛГРАД, 4 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД.Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты с 2004 года не летали и были подготовлены к продаже.На официальные запросы журналистов Минобороны Северной Македонии не подтвердило и не опровергло информацию о передаче штурмовиков Киеву. "Точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа "секретно" и обнародованы. До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии", — утверждает ведомство.Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации, заявили в Министерстве обороны в конце июля. Единственный танковый батальон страны после передачи машин расформировывается, по соглашению с США вместо них поступают бронеавтомобили JLTV. По данным местных СМИ, Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от России во время столкновений с сепаратистами.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20220804/kanada-1807305013.html
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в мире, украина, россия, северная македония, нато, джон кирби, киев, т-72 "урал"
22:05 04.08.2022 (обновлено: 23:18 04.08.2022)
 
СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика

МКД: Северная Македония передает Украине четыре Су-25, купленные у Киева в 2001 году

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД.
Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты с 2004 года не летали и были подготовлены к продаже.

"По данным партии "Левица", еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте. То, что вызывает дополнительное беспокойство, — на униформе тех, кто занимается подготовкой самолетов, замечена символика нацбатальона "Азов"*", — передает портал.

На официальные запросы журналистов Минобороны Северной Македонии не подтвердило и не опровергло информацию о передаче штурмовиков Киеву. "Точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа "секретно" и обнародованы. До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии", — утверждает ведомство.
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Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации, заявили в Министерстве обороны в конце июля. Единственный танковый батальон страны после передачи машин расформировывается, по соглашению с США вместо них поступают бронеавтомобили JLTV. По данным местных СМИ, Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от России во время столкновений с сепаратистами.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
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