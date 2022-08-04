https://ria.ru/20220804/su-25-1807362607.html

СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика

СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика - РИА Новости, 04.08.2022

СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика

Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T22:05

2022-08-04T22:05

2022-08-04T23:18

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 4 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД.Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты с 2004 года не летали и были подготовлены к продаже.На официальные запросы журналистов Минобороны Северной Македонии не подтвердило и не опровергло информацию о передаче штурмовиков Киеву. "Точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа "секретно" и обнародованы. До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии", — утверждает ведомство.Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации, заявили в Министерстве обороны в конце июля. Единственный танковый батальон страны после передачи машин расформировывается, по соглашению с США вместо них поступают бронеавтомобили JLTV. По данным местных СМИ, Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от России во время столкновений с сепаратистами.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20220804/kanada-1807305013.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, северная македония, нато, джон кирби, киев, т-72 "урал"