22:05 04.08.2022 (обновлено: 23:18 04.08.2022)
СМИ узнали, что Скопье секретно передает Киеву четыре штурмовика
МКД: Северная Македония передает Украине четыре Су-25, купленные у Киева в 2001 году
© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Киева в 2001 году, пишет новостной портал МКД.
Согласно информации СМИ, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. Самолеты с 2004 года не летали и были подготовлены к продаже.
"По данным партии "Левица", еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте. То, что вызывает дополнительное беспокойство, — на униформе тех, кто занимается подготовкой самолетов, замечена символика нацбатальона "Азов"*", — передает портал.
На официальные запросы журналистов Минобороны Северной Македонии не подтвердило и не опровергло информацию о передаче штурмовиков Киеву. "Точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа "секретно" и обнародованы. До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии", — утверждает ведомство.
Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации, заявили в Министерстве обороны в конце июля. Единственный танковый батальон страны после передачи машин расформировывается, по соглашению с США вместо них поступают бронеавтомобили JLTV. По данным местных СМИ, Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от России во время столкновений с сепаратистами.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.