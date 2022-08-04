https://ria.ru/20220804/stavka-1807240437.html
Банк Англии резко повысил учетную ставку
Банк Англии резко повысил учетную ставку - РИА Новости, 04.08.2022
Банк Англии резко повысил учетную ставку
Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - до 1,75% с 1,25%, следует из... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:53
2022-08-04T14:53
2022-08-04T15:17
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - до 1,75% с 1,25%, следует из пресс-релиза регулятора.Ставка также находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.Центробанк оставил практически без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 863 миллиарда фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций составил 844 миллиарда фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций - до 19,1 миллиарда фунтов.
https://ria.ru/20220804/retsessiya-1807224939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, в мире
14:53 04.08.2022 (обновлено: 15:17 04.08.2022)
Банк Англии резко повысил учетную ставку
Банк Англии повысил учетную ставку максимальными темпами с 1995 года — до 1,75 процента