Рейтинг@Mail.ru
Банк Англии резко повысил учетную ставку - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/stavka-1807240437.html
Банк Англии резко повысил учетную ставку
Банк Англии резко повысил учетную ставку - РИА Новости, 04.08.2022
Банк Англии резко повысил учетную ставку
Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - до 1,75% с 1,25%, следует из... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:53
2022-08-04T15:17
экономика
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21955/77/219557768_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_1b4340e867f1eb063693f7761dc0a045.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - до 1,75% с 1,25%, следует из пресс-релиза регулятора.Ставка также находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.Центробанк оставил практически без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 863 миллиарда фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций составил 844 миллиарда фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций - до 19,1 миллиарда фунтов.
https://ria.ru/20220804/retsessiya-1807224939.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21955/77/219557768_0:0:799:599_1920x0_80_0_0_76da8acdee352c01839bde66b885ae74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, в мире
14:53 04.08.2022 (обновлено: 15:17 04.08.2022)
 
Банк Англии резко повысил учетную ставку

Банк Англии повысил учетную ставку максимальными темпами с 1995 года — до 1,75 процента

© public domainБанк Англии
Банк Англии
© public domain
Банк Англии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - до 1,75% с 1,25%, следует из пресс-релиза регулятора.
Ставка также находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.
Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.
Центробанк оставил практически без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 863 миллиарда фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций составил 844 миллиарда фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций - до 19,1 миллиарда фунтов.
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
14:13
Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики
 
ЭкономикаВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала