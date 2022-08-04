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Ракета Atlas V с российским двигателем запустила спутник для Пентагона
Ракета Atlas V с российским двигателем запустила спутник для Пентагона - РИА Новости, 04.08.2022
Ракета Atlas V с российским двигателем запустила спутник для Пентагона
Оснащенная российским двигателем РД-180 ракета-носитель Atlas V осуществила успешный запуск спутника раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:53
2022-08-04T13:53
2022-08-04T13:54
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Оснащенная российским двигателем РД-180 ракета-носитель Atlas V осуществила успешный запуск спутника раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).Старт ракеты-носителя был дан в среду в 06:29 по времени Восточного побережья США (13:29 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск производится по заказу министерства обороны США.Как сообщили в компании ULA, спутник SBIRS GEO 6 завершит создание созвездия спутников космической инфракрасной системы на геостационарной орбите Земли для космического командования ВС США. SBIRS предназначена для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и определения координат для возможного перехвата, спутники также могут вести разведку в инфракрасном диапазоне."Оснащенная мощными инструментами сканирования и инфракрасными сенсорами слежения для защиты нашей страны на протяжении 24 часов семь дней в неделю, спутник SBIRS продолжит служить острием предупреждения ракетных запусков по мере того, как угроза баллистических ракет распространяется по всему миру", - сообщила компания накануне старта.По ее информации, инструменты, которыми оснащены спутники этой системы, "собирают данные, которые позволят военным США обнаруживать ракетные запуски, поддерживать работу ПВО, расширять сбор технических разведданных и поддерживать осведомленность о ситуации в районе военных действий".Работа над созданием спутниковой системы SBIRS была начата в 90-е годы прошлого столетия, первый спутник был запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20220802/sputnik-1806580223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, сша, канаверал, флорида, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
13:53 04.08.2022 (обновлено: 13:54 04.08.2022)
Ракета Atlas V с российским двигателем запустила спутник для Пентагона
Ракета Atlas V с российским двигателем запустила спутник SBIRS GEO 6 для Пентагона
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости.
Оснащенная российским двигателем РД-180 ракета-носитель Atlas V осуществила успешный запуск спутника раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6, сообщила
компания United Launch Alliance (ULA).
Старт ракеты-носителя был дан в среду в 06:29 по времени Восточного побережья США
(13:29 мск) с космодрома на мысе Канаверал
во Флориде
. Запуск производится по заказу министерства обороны США
.
Как сообщили в компании ULA, спутник SBIRS GEO 6 завершит создание созвездия спутников космической инфракрасной системы на геостационарной орбите Земли
для космического командования ВС США
. SBIRS предназначена для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и определения координат для возможного перехвата, спутники также могут вести разведку в инфракрасном диапазоне.
"Оснащенная мощными инструментами сканирования и инфракрасными сенсорами слежения для защиты нашей страны на протяжении 24 часов семь дней в неделю, спутник SBIRS продолжит служить острием предупреждения ракетных запусков по мере того, как угроза баллистических ракет распространяется по всему миру", - сообщила компания накануне старта.
По ее информации, инструменты, которыми оснащены спутники этой системы, "собирают данные, которые позволят военным США обнаруживать ракетные запуски, поддерживать работу ПВО, расширять сбор технических разведданных и поддерживать осведомленность о ситуации в районе военных действий".
Работа над созданием спутниковой системы SBIRS была начата в 90-е годы прошлого столетия, первый спутник был запущен в 2011 году.