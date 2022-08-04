https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807360658.html

ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки

ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки

Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в одном из техникумов Славянска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:41

2022-08-04T21:41

2022-08-04T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в одном из техникумов Славянска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Славянске Донецкой Народной Республики - в учебных корпусах и общежитии техникума (улица Центральная) - украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, а в помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

славянск

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, славянск, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина