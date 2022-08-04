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ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807360658.html
ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки
ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки
Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в одном из техникумов Славянска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:41
2022-08-04T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в одном из техникумов Славянска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Славянске Донецкой Народной Республики - в учебных корпусах и общежитии техникума (улица Центральная) - украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, а в помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
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в мире, славянск, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина
21:41 04.08.2022 (обновлено: 21:52 04.08.2022)
 
ВСУ оборудовали в техникуме в Славянске огневые и снайперские точки

Минобороны: украинские военные оборудовали огневые позиции в техникуме в Славянске

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРСлавянск
Славянск - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Славянск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в одном из техникумов Славянска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Славянске Донецкой Народной Республики - в учебных корпусах и общежитии техникума (улица Центральная) - украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, а в помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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