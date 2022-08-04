https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807359760.html

Спецоперация, 4 августа: Россия опровергла заявления США по Еленовке

Спецоперация, 4 августа: Россия опровергла заявления США по Еленовке - РИА Новости, 04.08.2022

Спецоперация, 4 августа: Россия опровергла заявления США по Еленовке

Минобороны России сообщило в четверг, что вооруженные силы РФ двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:34

2022-08-04T21:34

2022-08-04T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

игорь кириллов

алексей резников

донецкая народная республика

россия

украина

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минобороны России сообщило в четверг, что вооруженные силы РФ двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления американских СМИ, что Россия якобы готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по СИЗО в Еленовке, заявил, что очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских военных.Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных Великобритании. Хорват, швед и один британец обвиняются в участии в военных действиях и попытке захвата власти, еще двое британцев – в пособничестве вербовке наемников и участии в боях на стороне Киева.Ход операцииВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой Народной Республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила пять снарядов реактивных систем залпового огня в ДНР и Херсонской области.Военное ведомство сообщило также, что российские вооруженные силы в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре взвода орудий "Гвоздика" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка Донецкой Народной Республики.В минобороны также указали, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинских войск, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.Медпробы украинских военныхНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что на позициях, оставленных украинскими военнослужащими, найдены медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоиды, а также вещества эфедринового ряда.Минобороны РФ продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США и их союзников на Украине и в других регионах мира с учетом новой информации, полученной на освобожденных территориях, отметил Кириллов на брифинге в четверг.Российские военные изучают поступающие пробы украинских военнослужащих на наличие в них сильнодействующих стимуляторов, следы которых могут сохраняться в волосах и тканях человека до шести месяцев, заявил Кириллов. По его словам, результаты анализов будут переданы в Следственный комитет и "использованы в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений, совершаемых киевским режимом".Обстрелы ДонецкаПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило в четверг, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".Позже, как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные минами "Лепесток".Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, сообщило, что обстрел из "Урагана" производился в 14.45 мск из населенного пункта Карловка.В ведомстве также отметили, что украинские войска в 14.45 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ленинскому району Донецка, а в 15.00 - 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам.Вокруг операцииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американских СМИ, что Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по СИЗО в Еленовке, заявил, что "совершенно очевидно, абсолютно доказано", что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских военных, России нечего скрывать.Тем временем британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что в Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году. По его словам, на данный момент у украинских войск нет и 30% необходимого вооружения, и основные планы Украины будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия.Также в четверг министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения. По информации издания, увольнения связаны с недовольством высшего руководства минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.В четверг вечером стало известно, что еще пять наемников из Европы предстанут перед судом в ДНР: генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных Великобритании.Хорват, швед и один британец обвиняются в участии в военных действиях и попытке захвата власти, еще двое британцев – в пособничестве вербовке наемников и участии в боях на стороне Киева."За указанные преступления в условиях военного времени законом предусмотрена возможность назначения судом наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни", - сказали в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, игорь кириллов, алексей резников, донецкая народная республика, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, укрспецэкспорт, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, донбасс