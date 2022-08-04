https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807206265.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:38

2022-08-04T14:38

2022-08-04T14:49

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 августа 2022 годаНародные милиции ЛНР и ДНР при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Соледара, Артемовска, Авдеевки, Марьинки, Песков и Красногоровки. Подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ оставили свои позиции из-за больших потерь.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты Украины. Были ликвидированы два пункта управления, 194 района скопления живой силы и техники, десять артиллерийских взводов на огневых позициях, два склада боеприпасов, одно хранилище топлива. Средства ПВО сбили четыре беспилотника и пять реактивных снарядов.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотника, 361 зенитный ракетный комплекс, 786 реактивных систем залпового огня, 4244 танка и другие бронемашины, 3251 орудие полевой артиллерии и 4696 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика