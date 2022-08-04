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В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 04.08.2022
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В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза
В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:39
2022-08-04T13:41
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
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владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий песков
13:39 04.08.2022 (обновлено: 13:41 04.08.2022)
 
В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза

Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
Юрий Коков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 15:04
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова
 
Владимир ПутинБезопасностьСовет Безопасности РФДмитрий Песков
 
 
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