https://ria.ru/20220804/sovbez-1807213422.html

В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза

В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:39

2022-08-04T13:39

2022-08-04T13:41

владимир путин

безопасность

совет безопасности рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

https://ria.ru/20220718/kokov-1803229443.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий песков