https://ria.ru/20220804/sovbez-1807213422.html
В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза
В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:39
2022-08-04T13:39
2022-08-04T13:41
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий песков
13:39 04.08.2022 (обновлено: 13:41 04.08.2022)
В Кремле анонсировали оперативное совещание Совбеза
Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза