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СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/sk-1807117632.html
СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе
СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе - РИА Новости, 04.08.2022
СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе
Следственный комитет России намерен установить причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:45
2022-08-04T00:45
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России намерен установить причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства.Филатов был ранен в районе Авдеевки, это произошло, когда он работал вместе с первой отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР."Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что в результате обстрела со стороны Украины населенного пункта Александровка погиб мирный житель, в Петровском районе Донецка был ранен мужчина."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220803/donetsk-1807089890.html
россия
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
00:45 04.08.2022
 
СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе

СК России установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе

© Фото : Репортер Filatov / TelegramВоенный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов
Военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Репортер Filatov / Telegram
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России намерен установить причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Филатов был ранен в районе Авдеевки, это произошло, когда он работал вместе с первой отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.
"Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что в результате обстрела со стороны Украины населенного пункта Александровка погиб мирный житель, в Петровском районе Донецка был ранен мужчина.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавили в СК.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 20:35Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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