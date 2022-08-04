https://ria.ru/20220804/sk-1807117632.html

СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе

СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе - РИА Новости, 04.08.2022

СК установит причастных к ранению военкора RT Филатова в Донбассе

Следственный комитет России намерен установить причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:45

2022-08-04T00:45

2022-08-04T00:45

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России намерен установить причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства.Филатов был ранен в районе Авдеевки, это произошло, когда он работал вместе с первой отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР."Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.Также в ведомстве сообщили, что в результате обстрела со стороны Украины населенного пункта Александровка погиб мирный житель, в Петровском районе Донецка был ранен мужчина."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1807089890.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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россия, авдеевка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)