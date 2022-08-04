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Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений

Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений - РИА Новости, 04.08.2022

Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений

Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День одиноких работающих женщин. Семью, романтические отношения принято считать безусловной ценностью. Отсюда скептическое... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:00

2022-08-04T08:00

2022-08-04T12:29

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День одиноких работающих женщин. Семью, романтические отношения принято считать безусловной ценностью. Отсюда скептическое или сочувственное восприятие девушек вне пары. Оправданно ли это и откуда взялась шутка "выйди замуж и страдай как все" — в материале РИА Новости.Не замужем — значит, страдаешьЕсть стереотип, что одиночки находятся в постоянном поиске партнера, люди в паре счастливы по определению, а больше всех страдают незамужние. Столь "заботливое" сочувствие вместе с другими факторами делает их объектами синглизма (стигматизации людей без отношений).Впервые этот термин использовала в 2005-м американский социальный психолог Белла ДеПауло, указав на дискриминацию. Например, на нее саму навешивали переработки по вечерам, потому что профессора с семьями не могут себе этого позволить. А ее знакомые с детьми предпочитали приглашать таких же друзей на торжества.Белла и ее коллеги провели исследование и выяснили, что общество воспринимает семейных позитивнее, чем одиноких, приписывая первым такие черты, как преданность и надежность.Кому на самом деле плохо"Я вижу одинаковое сочувствие к одиноким людям, независимо от пола, — говорит Андрей Пономарев, экзистенциальный психолог. — Углубляться в причины одиночества сторонний наблюдатель обычно не хочет".Анна Левченко, психолог-консультант, отмечает, что мужчины начинают сталкиваться с синглизмом ближе к 30 годам, а девушки гораздо раньше.Чрезмерно озабочены чужой жизнью обычно те, кто не уверен в собственных ценностных установках (и, как следствие, отторгают чужой, непохожий путь), кто завидует, хочет "спасти" несчастную или несчастного и самоутвердиться.Привилегия отношенийЗа девушек "переживают" по понятным причинам: корни этого страха уходят в прошлое.В нашем сознании отношения остаются безусловной ценностью — что не очень правильно, считает Анна Левченко."Многие женщины готовы их поддерживать, даже если они невыносимы. Но отношения представляют ценность только тогда, когда приносят ресурс, поддерживают и ту, и другую сторону", — уточняет она.Кроме того, за последние 150 лет положение женщины в правовой и профессиональной сферах сильно изменилось. Партнерство перестало быть необходимостью, все научились выживать самостоятельно.Но по-прежнему, попав в новую область деятельности, предпринимательница или сотрудница рискует столкнуться со снисходительностью коллег-мужчин или же с восприятием ее в качестве сексуального объекта. Одно из основных препятствий для карьерного роста и развития женщины — гендерная, возрастная и другая дискриминация (17%), установила компания Kontakt InterSearch Russia. Женщин, готовых создать бизнес в своей же отрасли, закономерно меньше (15% против 25% мужчин), согласно исследованию HeadHunter. Уровень счастьяСредний уровень несчастья одинокой женщины — как и семейного благополучия — сильно преувеличен, показывают работы Беллы ДеПауло и других ученых. В 2010-х Анна Левченко сравнивала самоощущение незамужних и замужних, неработающих и работающих женщин. "Самой безрадостной категорией оказались жены-домохозяйки, а самыми довольными — несемейные женщины с карьерой", — говорит она.По ее словам, современная психологическая практика демонстрирует, что "у замужних уровень счастья не выше, чем у одиноких".Гораздо сложнее создать такую семью, где партнеры способны принять друг друга без осуждения, добавляет Левченко.Но пока сохраняется давление старших поколений, проблема "хочу найти партнера, однако ничего не выходит" остается одной из самых распространенных в психотерапии.Навязчивые вопросыЗа навязчивым вопросом "когда замуж?" следует "когда дети?". И это зачастую, наоборот, приводит к нежеланию создавать семью. Так возникло движение чайлдфри и предубеждение против официального брака. Усугубляют ситуацию примеры домашнего насилия и матерей-одиночек. В то же время развод негласно не одобряется.По его мнению, современные мужчины и женщины отдают предпочтение личному душевному комфорту, а не советам родителей и общепринятым нормам."Партнерство теперь нужно скорее для удовлетворения потребности в эмоциональной близости", — добавляет Татьяна Козлова.Отношения сами по себе не делают человека счастливым. И дискриминация свидетельствует о том, что вам указывают не на вашу проблему, а на болевые точки указывающего.

https://ria.ru/20220623/kino-1797365719.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

стиль жизни, одиночество, психология, психология личности, психолог, замужество, свадьбы, дети, отцы и дети