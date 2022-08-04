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Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений - РИА Новости, 04.08.2022
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Культура
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Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений
Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений - РИА Новости, 04.08.2022
Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений
Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День одиноких работающих женщин. Семью, романтические отношения принято считать безусловной ценностью. Отсюда скептическое... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:00
2022-08-04T12:29
культура
стиль жизни
одиночество
психология
психология личности
психолог
замужество
свадьбы
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День одиноких работающих женщин. Семью, романтические отношения принято считать безусловной ценностью. Отсюда скептическое или сочувственное восприятие девушек вне пары. Оправданно ли это и откуда взялась шутка "выйди замуж и страдай как все" — в материале РИА Новости.Не замужем — значит, страдаешьЕсть стереотип, что одиночки находятся в постоянном поиске партнера, люди в паре счастливы по определению, а больше всех страдают незамужние. Столь "заботливое" сочувствие вместе с другими факторами делает их объектами синглизма (стигматизации людей без отношений).Впервые этот термин использовала в 2005-м американский социальный психолог Белла ДеПауло, указав на дискриминацию. Например, на нее саму навешивали переработки по вечерам, потому что профессора с семьями не могут себе этого позволить. А ее знакомые с детьми предпочитали приглашать таких же друзей на торжества.Белла и ее коллеги провели исследование и выяснили, что общество воспринимает семейных позитивнее, чем одиноких, приписывая первым такие черты, как преданность и надежность.Кому на самом деле плохо"Я вижу одинаковое сочувствие к одиноким людям, независимо от пола, — говорит Андрей Пономарев, экзистенциальный психолог. — Углубляться в причины одиночества сторонний наблюдатель обычно не хочет".Анна Левченко, психолог-консультант, отмечает, что мужчины начинают сталкиваться с синглизмом ближе к 30 годам, а девушки гораздо раньше.Чрезмерно озабочены чужой жизнью обычно те, кто не уверен в собственных ценностных установках (и, как следствие, отторгают чужой, непохожий путь), кто завидует, хочет "спасти" несчастную или несчастного и самоутвердиться.Привилегия отношенийЗа девушек "переживают" по понятным причинам: корни этого страха уходят в прошлое.В нашем сознании отношения остаются безусловной ценностью — что не очень правильно, считает Анна Левченко."Многие женщины готовы их поддерживать, даже если они невыносимы. Но отношения представляют ценность только тогда, когда приносят ресурс, поддерживают и ту, и другую сторону", — уточняет она.Кроме того, за последние 150 лет положение женщины в правовой и профессиональной сферах сильно изменилось. Партнерство перестало быть необходимостью, все научились выживать самостоятельно.Но по-прежнему, попав в новую область деятельности, предпринимательница или сотрудница рискует столкнуться со снисходительностью коллег-мужчин или же с восприятием ее в качестве сексуального объекта. Одно из основных препятствий для карьерного роста и развития женщины — гендерная, возрастная и другая дискриминация (17%), установила компания Kontakt InterSearch Russia. Женщин, готовых создать бизнес в своей же отрасли, закономерно меньше (15% против 25% мужчин), согласно исследованию HeadHunter. Уровень счастьяСредний уровень несчастья одинокой женщины — как и семейного благополучия — сильно преувеличен, показывают работы Беллы ДеПауло и других ученых. В 2010-х Анна Левченко сравнивала самоощущение незамужних и замужних, неработающих и работающих женщин. "Самой безрадостной категорией оказались жены-домохозяйки, а самыми довольными — несемейные женщины с карьерой", — говорит она.По ее словам, современная психологическая практика демонстрирует, что "у замужних уровень счастья не выше, чем у одиноких".Гораздо сложнее создать такую семью, где партнеры способны принять друг друга без осуждения, добавляет Левченко.Но пока сохраняется давление старших поколений, проблема "хочу найти партнера, однако ничего не выходит" остается одной из самых распространенных в психотерапии.Навязчивые вопросыЗа навязчивым вопросом "когда замуж?" следует "когда дети?". И это зачастую, наоборот, приводит к нежеланию создавать семью. Так возникло движение чайлдфри и предубеждение против официального брака. Усугубляют ситуацию примеры домашнего насилия и матерей-одиночек. В то же время развод негласно не одобряется.По его мнению, современные мужчины и женщины отдают предпочтение личному душевному комфорту, а не советам родителей и общепринятым нормам."Партнерство теперь нужно скорее для удовлетворения потребности в эмоциональной близости", — добавляет Татьяна Козлова.Отношения сами по себе не делают человека счастливым. И дискриминация свидетельствует о том, что вам указывают не на вашу проблему, а на болевые точки указывающего.
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Екатерина Янсон
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стиль жизни, одиночество, психология, психология личности, психолог, замужество, свадьбы, дети, отцы и дети
08:00 04.08.2022 (обновлено: 12:29 04.08.2022)
 

Когда замуж: что такое синглизм и есть ли счастье вне отношений

© Canada Film Capital Corporation, NBCUniversal Entertainment (2017 – 2021)Кадр из сериала "С большой буквы"
Кадр из сериала С большой буквы
© Canada Film Capital Corporation, NBCUniversal Entertainment (2017 – 2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День одиноких работающих женщин. Семью, романтические отношения принято считать безусловной ценностью. Отсюда скептическое или сочувственное восприятие девушек вне пары. Оправданно ли это и откуда взялась шутка "выйди замуж и страдай как все" — в материале РИА Новости.

Не замужем — значит, страдаешь

Есть стереотип, что одиночки находятся в постоянном поиске партнера, люди в паре счастливы по определению, а больше всех страдают незамужние. Столь "заботливое" сочувствие вместе с другими факторами делает их объектами синглизма (стигматизации людей без отношений).
© Мосфильм (1984)

Героиня "Жестокого романса" с матерью, которая активно пытается выдать ее замуж

Кадр из фильма Жестокий романс
1 из 2

Героиня "Жестокого романса" с матерью, которая активно пытается выдать ее замуж

© Мосфильм (1984)
© Мосфильм (1984)

"Жестокий романс"

Кадр из фильма Жестокий романс
2 из 2

"Жестокий романс"

© Мосфильм (1984)
1 из 2

Героиня "Жестокого романса" с матерью, которая активно пытается выдать ее замуж

© Мосфильм (1984)
2 из 2

"Жестокий романс"

© Мосфильм (1984)
Впервые этот термин использовала в 2005-м американский социальный психолог Белла ДеПауло, указав на дискриминацию. Например, на нее саму навешивали переработки по вечерам, потому что профессора с семьями не могут себе этого позволить. А ее знакомые с детьми предпочитали приглашать таких же друзей на торжества.
Белла и ее коллеги провели исследование и выяснили, что общество воспринимает семейных позитивнее, чем одиноких, приписывая первым такие черты, как преданность и надежность.
© Touchstone Pictures (2009)

Героиня фильма "Предложение" предлагает жениться на ней партнеру по работе

Кадр из фильма Предложение
1 из 3

Героиня фильма "Предложение" предлагает жениться на ней партнеру по работе

© Touchstone Pictures (2009)
© Miramax Films (2004)

Ричард Гир в фильме "Давайте потанцуем"

Кадр из фильма Давайте потанцуем
2 из 3

Ричард Гир в фильме "Давайте потанцуем"

© Miramax Films (2004)
© Universal Pictures (2001)

Фильмы о Бриджит Джонс рассказали о существовании понятия "синглтон" (от англ. singleton), то есть человека, предпочитающего браку одинокую, обособленную жизнь

Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс
3 из 3

Фильмы о Бриджит Джонс рассказали о существовании понятия "синглтон" (от англ. singleton), то есть человека, предпочитающего браку одинокую, обособленную жизнь

© Universal Pictures (2001)
1 из 3

Героиня фильма "Предложение" предлагает жениться на ней партнеру по работе

© Touchstone Pictures (2009)
2 из 3

Ричард Гир в фильме "Давайте потанцуем"

© Miramax Films (2004)
3 из 3

Фильмы о Бриджит Джонс рассказали о существовании понятия "синглтон" (от англ. singleton), то есть человека, предпочитающего браку одинокую, обособленную жизнь

© Universal Pictures (2001)

Кому на самом деле плохо

"Я вижу одинаковое сочувствие к одиноким людям, независимо от пола, — говорит Андрей Пономарев, экзистенциальный психолог. — Углубляться в причины одиночества сторонний наблюдатель обычно не хочет".
Анна Левченко, психолог-консультант, отмечает, что мужчины начинают сталкиваться с синглизмом ближе к 30 годам, а девушки гораздо раньше.
© Друг Друга (2021)

Любовь Аксенова в сериале "Настя, соберись!"

Кадр из сериала Настя, соберись!
1 из 2

Любовь Аксенова в сериале "Настя, соберись!"

© Друг Друга (2021)
© Друг Друга (2021)

"Настя, соберись!" рассказывает о сложностях устройства жизни девушки после разрыва отношений, а также трудностях в общении на эту тему с окружающими

Кадр из сериала Настя, соберись!
2 из 2

"Настя, соберись!" рассказывает о сложностях устройства жизни девушки после разрыва отношений, а также трудностях в общении на эту тему с окружающими

© Друг Друга (2021)
1 из 2

Любовь Аксенова в сериале "Настя, соберись!"

© Друг Друга (2021)
2 из 2

"Настя, соберись!" рассказывает о сложностях устройства жизни девушки после разрыва отношений, а также трудностях в общении на эту тему с окружающими

© Друг Друга (2021)
Чрезмерно озабочены чужой жизнью обычно те, кто не уверен в собственных ценностных установках (и, как следствие, отторгают чужой, непохожий путь), кто завидует, хочет "спасти" несчастную или несчастного и самоутвердиться.

"Это очень странно, когда о человеке судят, исходя из собственного представления о счастье. Если кто-то не в отношениях и ему комфортно, можно только порадоваться за него", — указывает Левченко.

Привилегия отношений

За девушек "переживают" по понятным причинам: корни этого страха уходят в прошлое.

"В послевоенные годы отношения были скорее привилегией, возможностью опираться на кого-то, — объясняет Татьяна Козлова, семейный и детский психолог. — И чем мы дальше от этого времени, тем меньше ощущается этот дефицит".

В нашем сознании отношения остаются безусловной ценностью — что не очень правильно, считает Анна Левченко.
"Многие женщины готовы их поддерживать, даже если они невыносимы. Но отношения представляют ценность только тогда, когда приносят ресурс, поддерживают и ту, и другую сторону", — уточняет она.
© Amblin Entertainment (1995)Семейная пара в фильме "Мосты округа Мэдисон" далеко не идеальна: близость в их отношениях на соседском уровне, они не могут ничем поделиться друг с другом, взаимопонимание очень затруднено
Кадр из фильма Мосты округа Мэдисон
© Amblin Entertainment (1995)
Семейная пара в фильме "Мосты округа Мэдисон" далеко не идеальна: близость в их отношениях на соседском уровне, они не могут ничем поделиться друг с другом, взаимопонимание очень затруднено
Кроме того, за последние 150 лет положение женщины в правовой и профессиональной сферах сильно изменилось. Партнерство перестало быть необходимостью, все научились выживать самостоятельно.
Но по-прежнему, попав в новую область деятельности, предпринимательница или сотрудница рискует столкнуться со снисходительностью коллег-мужчин или же с восприятием ее в качестве сексуального объекта.
Одно из основных препятствий для карьерного роста и развития женщины — гендерная, возрастная и другая дискриминация (17%), установила компания Kontakt InterSearch Russia. Женщин, готовых создать бизнес в своей же отрасли, закономерно меньше (15% против 25% мужчин), согласно исследованию HeadHunter.
© Focus Features, Participant Media (2018)

Рут Бейдер Гинсбург в исполнении Фелисити Джонс в фильме "По половому признаку" показала карьерный путь женщины-адвоката (основан на реальных событиях)

Кадр из фильма По половому признаку
1 из 3

Рут Бейдер Гинсбург в исполнении Фелисити Джонс в фильме "По половому признаку" показала карьерный путь женщины-адвоката (основан на реальных событиях)

© Focus Features, Participant Media (2018)
© Amazon Studios, Sony Pictures Television (2015 – 2016)

"Образцовые бунтарки" борются на права женщин в редакции журнала "Новости недели" в 1960-х

Кадр из сериала Образцовые бунтарки
2 из 3

"Образцовые бунтарки" борются на права женщин в редакции журнала "Новости недели" в 1960-х

© Amazon Studios, Sony Pictures Television (2015 – 2016)
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Ярко показана сексуализация сотрудниц телеканала в фильме "Скандал"

Кадр из фильма Скандал
3 из 3

Ярко показана сексуализация сотрудниц телеканала в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 3

Рут Бейдер Гинсбург в исполнении Фелисити Джонс в фильме "По половому признаку" показала карьерный путь женщины-адвоката (основан на реальных событиях)

© Focus Features, Participant Media (2018)
2 из 3

"Образцовые бунтарки" борются на права женщин в редакции журнала "Новости недели" в 1960-х

© Amazon Studios, Sony Pictures Television (2015 – 2016)
3 из 3

Ярко показана сексуализация сотрудниц телеканала в фильме "Скандал"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Уровень счастья

Средний уровень несчастья одинокой женщины — как и семейного благополучия — сильно преувеличен, показывают работы Беллы ДеПауло и других ученых. В 2010-х Анна Левченко сравнивала самоощущение незамужних и замужних, неработающих и работающих женщин. "Самой безрадостной категорией оказались жены-домохозяйки, а самыми довольными — несемейные женщины с карьерой", — говорит она.
По ее словам, современная психологическая практика демонстрирует, что "у замужних уровень счастья не выше, чем у одиноких".

"Распространенная ошибка: люди стремятся вступить в отношения не потому, что им хочется делить с кем-то жизнь и это соответствует их ценностям, а потому, что страшно оставаться наедине с собой. И внутреннюю пустоту может заглушить только чье-то присутствие", — подчеркивает психолог.

Гораздо сложнее создать такую семью, где партнеры способны принять друг друга без осуждения, добавляет Левченко.
© РИА Новости / Karo Premiere Film Company / Перейти в фотобанк

Фильм режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2"

Кадр из фильма Секс в большом городе — 2
1 из 3

Фильм режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2"

© РИА Новости / Karo Premiere Film Company
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© Karo Premiere Film Company

Актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2"

Актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис ,Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга Секс в большом городе — 2.
2 из 3

Актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2"

© Karo Premiere Film Company
© Universal Pictures (2001)Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс
3 из 3
Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
© Universal Pictures (2001)
1 из 3

Фильм режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2"

© РИА Новости / Karo Premiere Film Company
Перейти в фотобанк
2 из 3

Актрисы Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон (слева направо) в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе — 2"

© Karo Premiere Film Company
3 из 3
Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
© Universal Pictures (2001)
Но пока сохраняется давление старших поколений, проблема "хочу найти партнера, однако ничего не выходит" остается одной из самых распространенных в психотерапии.

Навязчивые вопросы

За навязчивым вопросом "когда замуж?" следует "когда дети?". И это зачастую, наоборот, приводит к нежеланию создавать семью. Так возникло движение чайлдфри и предубеждение против официального брака. Усугубляют ситуацию примеры домашнего насилия и матерей-одиночек. В то же время развод негласно не одобряется.

"Институт семьи себя изживает: все больше неполных семей, где оба родителя живы, но разведены, у пар с незарегистрированными отношениями приобретает популярность гостевой брак, растет спрос на квартиры-студии на рынке недвижимости. Жить в паре значит добровольно взять на себя обязательства, мириться с неудобными особенностями партнера. Это не всем по вкусу", — рассуждает Андрей Пономарев.

По его мнению, современные мужчины и женщины отдают предпочтение личному душевному комфорту, а не советам родителей и общепринятым нормам.
© Canada Film Capital, NBCUniversal Entertainment (2017 – 2021)

Подруги в сериале "С большой буквы": кто-то мечтает о свадьбе, кто-то поддается социальному давлению

Кадр из сериала С большой буквы
1 из 2

Подруги в сериале "С большой буквы": кто-то мечтает о свадьбе, кто-то поддается социальному давлению

© Canada Film Capital, NBCUniversal Entertainment (2017 – 2021)
© ABC Studios (2019-2022)

Героиня сериала "Куколка" пытается восстановиться после утраты длительных отношений

Кадр из сериала Куколка
2 из 2

Героиня сериала "Куколка" пытается восстановиться после утраты длительных отношений

© ABC Studios (2019-2022)
1 из 2

Подруги в сериале "С большой буквы": кто-то мечтает о свадьбе, кто-то поддается социальному давлению

© Canada Film Capital, NBCUniversal Entertainment (2017 – 2021)
2 из 2

Героиня сериала "Куколка" пытается восстановиться после утраты длительных отношений

© ABC Studios (2019-2022)
"Партнерство теперь нужно скорее для удовлетворения потребности в эмоциональной близости", — добавляет Татьяна Козлова.
Отношения сами по себе не делают человека счастливым. И дискриминация свидетельствует о том, что вам указывают не на вашу проблему, а на болевые точки указывающего.
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