https://ria.ru/20220804/shkolnitsy-1807066144.html

"Их к этому подвели": что кроется за суицидом школьниц под Белгородом

"Их к этому подвели": что кроется за суицидом школьниц под Белгородом - РИА Новости, 04.08.2022

"Их к этому подвели": что кроется за суицидом школьниц под Белгородом

В Белгородской области при загадочных обстоятельствах погибли две шестиклассницы. Девочки совершили суицид одновременно, прямо посреди центрального парка. Как... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Белгородской области при загадочных обстоятельствах погибли две шестиклассницы. Девочки совершили суицид одновременно, прямо посреди центрального парка. Как выяснило РИА Новости, подтолкнуть их к этому могли кураторы из так называемых групп смерти, которые по-прежнему действуют в социальных сетях.Тела в паркеДвадцать восьмого июля около шести часов вечера Андрей (имя изменено) катался с приятелями на велосипедах по поселку Ровеньки. Когда проезжали по парку, заметил два неподвижных силуэта."Издалека мы приняли их за кукол, — рассказывает он. — Подошли ближе и поняли — детские тела. Сначала впали в ступор, потом бросились к местному сторожу. Он вызвал скорую и полицию".Прибывшие сотрудники нашли рядом с трупами предсмертную записку. В ней одна из девочек просила прощения у мамы и утверждала, что покончить с собой — ее выбор. Свой поступок объяснила размыто, якобы указала, что это "из-за игры".Погибших быстро опознали. Ими оказались 13-летние Вика и Ира (имена изменены). Смерть девочек шокировала небольшой поселок. Местные видели школьниц в тот самый день: они несколько часов ходили по парку.Соседи организовали сбор средств на помощь семьям. По словам близких, родители были настолько убиты горем, что на похоронах не могли стоять на ногах — их выводили с кладбища под руки.Странные шуткиМестные уверяли: видимых причин сводить счеты с жизнью у школьниц не было. Обе — из приличных семей. Никаких конфликтов с родными. Запрещенные вещества не употребляли, в плохих компаниях не состояли.В беседе с корреспондентом некоторые предположили, что произошло убийство. Якобы преступник имитировал суицид, чтобы избежать наказания. Другие винили во всем стресс: поселок расположен на границе с ЛНР — доносящийся грохот орудий мог негативно повлиять на психику подростков. Но ни одна из этих версий подтверждения пока не нашла.По словам одноклассников, девочки были веселыми и общительными, участвовали в школьной жизни, со сверстниками не ссорились. "Сблизились они в начале года, постоянно ходили вместе, — рассказывает Арина (имя изменено). — Их никто тут не травил, наоборот — все любили. Учились тоже хорошо. Ира к тому же была отличницей, очень хорошо рисовала".Впрочем, по наблюдения Арины, в последние недели поведение девочек несколько изменилось. Они по-прежнему оставались душой компании, но стали как будто чаще шутить на темы смерти и суицида.После трагедии родители других детей из поселка начали активно выяснять, с кем еще общались погибшие. Разыскали их аккаунты во "Вконтакте" и неприятно удивились."У меня подрастает сын, поэтому я очень переживала, — признается Юлия. — Посты на тему смерти нашли на стене сразу у нескольких человек. Дети публиковали, например, фото шрамов. Когда родители начали осуждать — тут же удалили страницы".Корреспондент РИА Новости восстановила сохраненную версию одного из аккаунтов. Там — депрессивные записи. Шестиклассница называет себя "ничтожеством", пишет, что все время плачет. Публикует свою фотографию рядом с рисунками на тему суицида."Я скоро умру"По данным источников, знакомых с деталями проверки, следствие установило, что обе девочки состояли в одной из так называемых "групп смерти". Кроме погибших на сообщество подписались еще несколько десятков детей со всей области.Первые такие паблики появились в соцсетях семь лет назад. Админы дают детям опасные задания и требуют присылать фотоотчеты об их выполнении. Финальная цель "игры" — самоубийство. "Также в телефоне одной из девочек нашли запись о том, что она скоро умрет", — отмечает источник агентства.Кроме Вики и Иры, в “игре” участвовали еще несколько детей из той же школы. Предположительно, совершить самоубийство готовилась третья девочка, но не успела — родители отобрали телефон.Редакция направила в СК России вопросы о ходе расследования, но в ведомстве заявили, что данные "не подлежат разглашению". Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области комментировать происшествие отказалась.Надо отметить, что это не первая подобная трагедия в регионе — относительно недавно пятнадцатилетний молодой человек покончил с собой на школьной площадке. Происшествие настолько потрясло общественность, что Вячеслав Гладков, который тогда исполнял обязанности губернатора, поручил ввести в учебных учреждениях Белгородской области специальный курс о ценности жизни."Родители знать не должны"С 2017-го Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 170 тысячам страниц с суицидальным контентом в социальных сетях "ВКонтакте", "Мой мир" и "Одноклассники". Тогда же в законодательство внесли поправки, которые негласно назвали "Законом о группах смерти".В частности в Уголовном кодексе появились статьи 110.1 (склонение к совершению самоубийства, в том числе в отношении несовершеннолетних и через интернет) и 110.2 (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, в том числе через интернет). За эти преступления законодатели решили наказывать тюремными сроками — вплоть до шести лет заключения.Впрочем, несмотря на принятые ведомством меры, отследить и заблокировать все сообщества трудно хотя бы с технической точки зрения. Как ранее сообщало РИА Новости, многие перекочевали в Telegram, где регулярно меняют названия.Корреспондент РИА Новости проверила, насколько такие группы доступны сегодня для подростков. В мессенджере с ходу удалось обнаружить пять тематических каналов, в каждом — около 20 участников, которые готовы выполнять задания и в итоге умереть. Причины указывают разные: скука, проблемы в семье, несчастная любовь.Куратор одного из каналов вышел на связь практически сразу. Написал, что вопросы о его личности задавать нельзя, уточнил возраст и причину интереса к игре. Всего обещал дать 30 заданий — по одному на каждый день. Из основных требований: всегда быть в сети, фиксировать выполнение заданий на телефон и присылать отчеты.Первым делом аноним приказал нанести себе порезы. "Будь готова: в конце ты должна умереть. Родители ни о чем знать не должны. Если они в квартире, то выйди в ванную. Потом сотри кровь и покажи рану", — пишет куратор. Следующим заданием стал просмотр видеозаписи совершенного кем-то суицида.Корреспонденты РИА Новости совместно с экспертами T. Hunter установили, что аккаунт принадлежит девушке-подростку из Белоруссии. Имя, которым она представляется в социальных сетях, известно редакции."Нужен тесный контакт"Социальные работники и психологи уверены: чтобы остановить спланированные суициды, родителям и педагогам необходимо как минимум налаживать тесный контакт с детьми, чтобы у последних не возникло желания искать общения в сомнительных чатах.По мнению специалиста, помочь в такой ситуации может не только блокировка опасных сообществ компетентными органами, но и систематические беседы с детьми на самые разные темы, обсуждение их проблем и поощрение достижений. А также — разговоры о важности человеческой жизни.

https://ria.ru/20200620/1573186152.html

https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html

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общество, telegram, белоруссия, школа, белгородская область