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Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 04.08.2022
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Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 04.08.2022
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:57
2022-08-04T07:38
в мире
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
финляндия
нато
швеция
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку резолюции высказались 95 сенаторов при необходимом пороге в 67 голосов. Против был лишь один законодатель. Таким образом, Соединенные Штаты пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы уже ратифицировали документы о расширении НАТО.Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении двух стран в НАТО и направить их в альянс. Сам Байден, как сообщили в Белом доме, приветствовал решение Сената и заявил, что "с нетерпением ждет возможности подписать протоколы". "США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии. Мы продолжим вместе сохранять бдительность против любых возможных угроз нашей совместной безопасности", - добавил президент.Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в Североатлантическом альянсе вскоре после начала российской спецоперации на Украине.Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В МИД же напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20220729/nato-1805841654.html
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в мире, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, финляндия, нато, швеция
00:57 04.08.2022 (обновлено: 07:38 04.08.2022)
 
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Американский Сенат одобрил резолюцию о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената США
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку резолюции высказались 95 сенаторов при необходимом пороге в 67 голосов. Против был лишь один законодатель. Таким образом, Соединенные Штаты пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы уже ратифицировали документы о расширении НАТО.
Вид на собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 13:21
В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом
Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении двух стран в НАТО и направить их в альянс.
Сам Байден, как сообщили в Белом доме, приветствовал решение Сената и заявил, что "с нетерпением ждет возможности подписать протоколы". "США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии. Мы продолжим вместе сохранять бдительность против любых возможных угроз нашей совместной безопасности", - добавил президент.
Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в Североатлантическом альянсе вскоре после начала российской спецоперации на Украине.
Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В МИД же напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Нацсобрание Франции проголосовало за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреДжо БайденДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСШАФинляндияНАТОШвеция
 
 
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