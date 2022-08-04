https://ria.ru/20220804/senat-1807118546.html
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 04.08.2022
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:57
2022-08-04T00:57
2022-08-04T07:38
в мире
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
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нато
швеция
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку резолюции высказались 95 сенаторов при необходимом пороге в 67 голосов. Против был лишь один законодатель. Таким образом, Соединенные Штаты пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы уже ратифицировали документы о расширении НАТО.Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении двух стран в НАТО и направить их в альянс. Сам Байден, как сообщили в Белом доме, приветствовал решение Сената и заявил, что "с нетерпением ждет возможности подписать протоколы". "США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии. Мы продолжим вместе сохранять бдительность против любых возможных угроз нашей совместной безопасности", - добавил президент.Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в Североатлантическом альянсе вскоре после начала российской спецоперации на Украине.Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В МИД же напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20220729/nato-1805841654.html
https://ria.ru/20220803/nato-1806815472.html
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в мире, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, финляндия, нато, швеция
00:57 04.08.2022 (обновлено: 07:38 04.08.2022)
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Американский Сенат одобрил резолюцию о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО