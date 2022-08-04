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Запорожское МВД не позволило вывезти на Украину похищенную сельхозтехнику - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/selkhoztekhnika-1807223829.html
Запорожское МВД не позволило вывезти на Украину похищенную сельхозтехнику
Запорожское МВД не позволило вывезти на Украину похищенную сельхозтехнику - РИА Новости, 04.08.2022
Запорожское МВД не позволило вывезти на Украину похищенную сельхозтехнику
В Запорожской области предотвращен вывоз на Украину похищенной сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:09
2022-08-04T14:18
специальная военная операция на украине
украина
в мире
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Запорожской области предотвращен вывоз на Украину похищенной сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД региона."Полиция Запорожской области предотвратила вывоз на территорию Украины похищенной сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в числе похищенного - комбайн и навесное оборудование к нему для уборки урожая. Изъятую технику передали в администрацию региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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украина, в мире, запорожская область, ситуация в днр и лнр
14:09 04.08.2022 (обновлено: 14:18 04.08.2022)
 
Запорожское МВД не позволило вывезти на Украину похищенную сельхозтехнику

Запорожское МВД предотвратило вывоз на Украину похищенной сельхозтехники

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Запорожской области предотвращен вывоз на Украину похищенной сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД региона.
"Полиция Запорожской области предотвратила вывоз на территорию Украины похищенной сельхозтехники на сумму более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в числе похищенного - комбайн и навесное оборудование к нему для уборки урожая. Изъятую технику передали в администрацию региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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