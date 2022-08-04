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Шведский телеканал извинился за сюжет о херсонцах, ставших россиянами - РИА Новости, 04.08.2022
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Шведский телеканал извинился за сюжет о херсонцах, ставших россиянами
Шведский телеканал извинился за сюжет о херсонцах, ставших россиянами - РИА Новости, 04.08.2022
Шведский телеканал извинился за сюжет о херсонцах, ставших россиянами
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсон, получивших российские... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T02:20
2022-08-04T07:26
в мире
швеция
херсонская область
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсон, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.Репортаж вышел в эфир 28 июля. Демонстрировались кадры, на которых жители Херсона плакали от радости, получив российский паспорт, и под звуки гимна присягали на верность Российской Федерации.Реакция общественности не заставила себя ждать, зрители сочли такую подачу информации "пропагандой". Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал.Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.При этом украинские власти обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Области объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами Российской Федерации.В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого нужно предоставить только копию украинского паспорта, нотариально заверенный перевод документов не требуется — это делают бесплатно на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, швеция, херсонская область , россия
02:20 04.08.2022 (обновлено: 07:26 04.08.2022)
 
Шведский телеканал извинился за сюжет о херсонцах, ставших россиянами

Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получивших российские паспорта херсонцах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсон, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Репортаж вышел в эфир 28 июля. Демонстрировались кадры, на которых жители Херсона плакали от радости, получив российский паспорт, и под звуки гимна присягали на верность Российской Федерации.
Реакция общественности не заставила себя ждать, зрители сочли такую подачу информации "пропагандой". Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
При этом украинские власти обсуждают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.
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В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей в российское гражданство. Для этого нужно предоставить только копию украинского паспорта, нотариально заверенный перевод документов не требуется — это делают бесплатно на месте. Заявления на гражданство подали уже тысячи человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреШвецияХерсонская областьРоссия
 
 
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