Рейтинг@Mail.ru
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/sboi-1807369189.html
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 04.08.2022
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса
Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:52
2022-08-04T22:52
в мире
технологии
сша
великобритания
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8cce04b5fe847655e867c140eb06dd87.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.Жалобы начали поступать примерно в 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 4,3 тысячи сообщений. Также большое количество сбоев фиксируется в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Нидерландах, Италии и Испании.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на соединение с сервером, работу приложения и отправку сообщений.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 150 миллионов активных пользователей в месяц.
https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782504985.html
сша
великобритания
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4e177e4c953f4d0decc551cb1ea3bcba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, великобритания, канада
22:52 04.08.2022
 
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса

Downdetector: пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Discord

© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.
Жалобы начали поступать примерно в 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 4,3 тысячи сообщений. Также большое количество сбоев фиксируется в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Нидерландах, Италии и Испании.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на соединение с сервером, работу приложения и отправку сообщений.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 13:43
Минцифры подготовило список российских аналогов зарубежных соцсетей
 
В миреТехнологииСШАВеликобританияКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала