https://ria.ru/20220804/sboi-1807369189.html

Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса

Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 04.08.2022

Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса

Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T22:52

2022-08-04T22:52

2022-08-04T22:52

в мире

технологии

сша

великобритания

канада

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.Жалобы начали поступать примерно в 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 4,3 тысячи сообщений. Также большое количество сбоев фиксируется в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Нидерландах, Италии и Испании.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на соединение с сервером, работу приложения и отправку сообщений.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 150 миллионов активных пользователей в месяц.

https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782504985.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, великобритания, канада