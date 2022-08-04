https://ria.ru/20220804/sboi-1807369189.html
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 04.08.2022
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса
Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:52
2022-08-04T22:52
2022-08-04T22:52
в мире
технологии
сша
великобритания
канада
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.Жалобы начали поступать примерно в 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 4,3 тысячи сообщений. Также большое количество сбоев фиксируется в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Нидерландах, Италии и Испании.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на соединение с сервером, работу приложения и отправку сообщений.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, великобритания, канада
Пользователи Discord сообщили о глобальных сбоях в работе сервиса
Downdetector: пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Discord
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.
Жалобы начали поступать примерно в 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США
- более 4,3 тысячи сообщений. Также большое количество сбоев фиксируется в Великобритании
, Канаде
, Германии
, Франции
, Нидерландах
, Италии
и Испании
.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на соединение с сервером, работу приложения и отправку сообщений.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 150 миллионов активных пользователей в месяц.