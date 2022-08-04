https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html

Эстония предложила включить в пакет санкций запрет на визы в ЕС для россиян

Эстония предложила включить в пакет санкций запрет на визы в ЕС для россиян - РИА Новости, 04.08.2022

Эстония предложила включить в пакет санкций запрет на визы в ЕС для россиян

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз, сообщает Блумберг. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:07

2022-08-04T17:07

2022-08-04T18:05

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз, сообщает Блумберг.Как говорится в материале агентства, Рейнсалу, который находится с визитом в Киеве, "призвал к введению в масштабах всего Европейского союза запрета на туристические визы для граждан России". "Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России", — заявил дипломат в телефонном интервью журналистам.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи въездных виз, но не исключает "действий эмоционального характера".В свою очередь, в МИД отметили, что Москва "должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти ЕС должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции".Евросоюз ввел семь пакетов рестрикций в отношении России после начала военной операции на Украине. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220801/shengen-1806423449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, москва, киев, евросоюз, в мире