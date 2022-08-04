https://ria.ru/20220804/samolet-1807120338.html

Мадуро потребовал вернуть Венесуэле задержанный в Аргентине самолет

Мадуро потребовал вернуть Венесуэле задержанный в Аргентине самолет - РИА Новости, 04.08.2022

Мадуро потребовал вернуть Венесуэле задержанный в Аргентине самолет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал вернуть задержанный в Аргентине транспортный самолет Boeing 747-300M. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T01:50

2022-08-04T01:50

2022-08-04T05:41

в мире

аргентина

сша

венесуэла

министерство юстиции сша

mahan air

корпус стражей исламской революции

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МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал вернуть задержанный в Аргентине транспортный самолет Boeing 747-300M."Теперь они намерены украсть наш самолет, как украли наше золото в Лондоне, как украли у нас (нефтеперерабатывающую компанию на территории США) Citgo, украсть самолет, принадлежащий Венесуэле ... Мы заявляем наш протест, чтобы нам вернули венесуэльский самолет", - заявил глава государства в эфире телеканала VTV.Министерство юстиции США накануне попросило власти Аргентины арестовать транспортный самолет Boeing 747-300M, который, по их данным, был передан иранской авиакомпанией венесуэльским коллегам в нарушение американских норм экспортного контроля.Согласно материалам дела, самолет, принадлежавший иранской Mahan Air, перешел под контроль венесуэльской Emtrasur, которая, в свою очередь, допустила "реэкспорт воздушного судна между Каракасом, Венесуэла, Тегераном, Иран, и Москвой, Россия, без разрешения правительства США".По словам венесуэльского лидера, задержанный в Аргентине борт "сыграл фундаментальную роль в гуманитарной жизни Венесуэлы". На нем перевозили лекарства из Китая, России и Индии, а также гуманитарную помощь в страны Карибского бассейна и Африки.Грузовой самолет, принадлежащий венесуэльской компании Emtrasur, 6 июня прибыл в Аргентину из Мексики. На его борту было 19 человек – венесуэльцы и иранцы. Восьмого июня он вылетел из аэропорта Эсейса в направлении Уругвая, но вернулся, так как эта страна не одобрила посадку. По возвращении судно с экипажем было арестовано.Аргентинские власти помимо судна задержали экипаж самолета, включая пятерых иранцев. Командир экипажа опознан как бывший офицер иранского Корпуса стражей исламской революции – военизированной структуры, которая в США включена в террористические списки, сообщило министерство юстиции США. Mahan Air и венесуэльская Conviasa, контролирующая Emtrasur, находятся под санкциями США.

https://ria.ru/20220701/samolety-1799542032.html

https://ria.ru/20220802/samolety-1806770364.html

аргентина

сша

венесуэла

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в мире, аргентина, сша, венесуэла, министерство юстиции сша, mahan air, корпус стражей исламской революции