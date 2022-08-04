15:47 04.08.2022 (обновлено: 17:03 04.08.2022)
Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян
Грузинский бар Dedaena Bar ввел русофобские входные "визы" для посетителей из России
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел обязательную для посетителей из России анкету с русофобскими пунктами.
Желающим прийти в заведение среди прочего придется согласиться с утверждениями, что "Крым — это Украина, как и другие спорные территории", "Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия", а также осудить спецоперацию по защите Донбасса. Кроме того, общаться с персоналом разрешено только на грузинском или английском языках, нельзя расплачиваться российскими рублями и вступать в дискуссии о политике в нетрезвом виде.
Как утверждает руководство Dedaena Bar, "визы" ввели "из-за деликатной политической ситуации и некоторых "плохих" русских, которые плохо вели себя".
После этого россияне стали массово занижать рейтинг заведения в Google: на момент написания материала он составил 2,4 балла из пяти возможных. Многие комментаторы отметили, что их не пустили внутрь именно по национальному признаку.