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Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян - РИА Новости, 04.08.2022
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Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян
Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян - РИА Новости, 04.08.2022
Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян
Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел обязательную для посетителей из России анкету с русофобскими пунктами. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:47
2022-08-04T17:03
украина
грузия
общество
тбилиси
донбасс
google
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел обязательную для посетителей из России анкету с русофобскими пунктами.Как утверждает руководство Dedaena Bar, "визы" ввели "из-за деликатной политической ситуации и некоторых "плохих" русских, которые плохо вели себя".После этого россияне стали массово занижать рейтинг заведения в Google: на момент написания материала он составил 2,4 балла из пяти возможных. Многие комментаторы отметили, что их не пустили внутрь именно по национальному признаку.
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украина, грузия, общество, тбилиси, донбасс, google, в мире
15:47 04.08.2022 (обновлено: 17:03 04.08.2022)
 
Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян

Грузинский бар Dedaena Bar ввел русофобские входные "визы" для посетителей из России

© РИА Новости / Рухкян / Перейти в фотобанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Рухкян
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Тбилиси
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел обязательную для посетителей из России анкету с русофобскими пунктами.
Желающим прийти в заведение среди прочего придется согласиться с утверждениями, что "Крым — это Украина, как и другие спорные территории", "Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия", а также осудить спецоперацию по защите Донбасса. Кроме того, общаться с персоналом разрешено только на грузинском или английском языках, нельзя расплачиваться российскими рублями и вступать в дискуссии о политике в нетрезвом виде.
Как утверждает руководство Dedaena Bar, "визы" ввели "из-за деликатной политической ситуации и некоторых "плохих" русских, которые плохо вели себя".
После этого россияне стали массово занижать рейтинг заведения в Google: на момент написания материала он составил 2,4 балла из пяти возможных. Многие комментаторы отметили, что их не пустили внутрь именно по национальному признаку.
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