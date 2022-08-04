https://ria.ru/20220804/rusofobiya-1807251644.html

Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян

Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян - РИА Новости, 04.08.2022

Грузинский бар ввел оскорбительные "визы" для россиян

Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел обязательную для посетителей из России анкету с русофобскими пунктами. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:47

2022-08-04T15:47

2022-08-04T17:03

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел обязательную для посетителей из России анкету с русофобскими пунктами.Как утверждает руководство Dedaena Bar, "визы" ввели "из-за деликатной политической ситуации и некоторых "плохих" русских, которые плохо вели себя".После этого россияне стали массово занижать рейтинг заведения в Google: на момент написания материала он составил 2,4 балла из пяти возможных. Многие комментаторы отметили, что их не пустили внутрь именно по национальному признаку.

https://radiosputnik.ria.ru/20220730/intsident-1806110200.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, грузия, общество, тбилиси, донбасс, google, в мире