https://ria.ru/20220804/rogozin-1807281885.html

В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост

В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост

Информация о новом назначении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина появится в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:04

2022-08-04T17:04

2022-08-04T17:27

дмитрий рогозин

политика

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_6388b4d7562fc970457b560305369020.png

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Информация о новом назначении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина появится в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не прояснилась ли судьба Рогозина.

https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий рогозин, политика, владимир путин, дмитрий песков