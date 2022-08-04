https://ria.ru/20220804/rogozin-1807281885.html
В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост
В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост
Информация о новом назначении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина появится в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:04
2022-08-04T17:04
2022-08-04T17:27
дмитрий рогозин
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Информация о новом назначении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина появится в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не прояснилась ли судьба Рогозина.
https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий рогозин, политика, владимир путин, дмитрий песков
17:04 04.08.2022 (обновлено: 17:27 04.08.2022)
В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост
Пресс-секретарь Путина Песков анонсировал скорое назначение Рогозина на новый пост