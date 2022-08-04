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В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост - РИА Новости, 04.08.2022
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В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост
В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост
Информация о новом назначении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина появится в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:04
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дмитрий рогозин
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Информация о новом назначении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина появится в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не прояснилась ли судьба Рогозина.
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дмитрий рогозин, политика, владимир путин, дмитрий песков
17:04 04.08.2022 (обновлено: 17:27 04.08.2022)
 
В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новый пост

Пресс-секретарь Путина Песков анонсировал скорое назначение Рогозина на новый пост

© Фото : РоскосмосБывший генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Бывший генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Роскосмос
Бывший генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Информация о новом назначении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина появится в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не прояснилась ли судьба Рогозина.
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
19 июля, 14:12
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Дмитрий РогозинПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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