https://ria.ru/20220804/riski-1807125968.html

Посол России в Японии выразил обеспокоенность из-за роста ядерных рисков

Посол России в Японии выразил обеспокоенность из-за роста ядерных рисков - РИА Новости, 04.08.2022

Посол России в Японии выразил обеспокоенность из-за роста ядерных рисков

Россия, как и многие другие страны, серьезно обеспокоена тенденцией к нарастанию международной турбулентности и связанным с этим повышением ядерных рисков,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T07:13

2022-08-04T07:13

2022-08-04T07:13

в мире

россия

япония

хиросима (префектура)

мицухиро кимура

михаил галузин

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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Россия, как и многие другие страны, серьезно обеспокоена тенденцией к нарастанию международной турбулентности и связанным с этим повышением ядерных рисков, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин, выступая на круглом столе по тематике ядерного разоружения и контроля над вооружениями, проходящем в японском городе Хиросима при поддержке российского диппредставительства."Россию, как и многие другие страны, серьёзно беспокоит тенденция к нарастанию международной турбулентности и связанное с этим повышение ядерных рисков. Одной из важнейших задач в этом контексте считаем сохранение всеми странами ядерной "пятёрки" приверженности постулату о недопустимости ядерной войны, подтверждённому ими в совместном заявлении 3 января этого года. С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл заявления не только не утратил актуальности, но и приобрёл дополнительное звучание", - отметил в ходе своего выступления глава российской дипмиссии.Галузин также напомнил, что "вокруг позиции России много кривотолков" и "тиражируются спекуляции о возможности применения ядерного оружия против Украины"."Однако наши доктринальные установки по данному вопросу предельно ясны: мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ либо с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Наши действия по демилитаризации и денацификации Украины не имеют отношения к этим сценариям", - отметил он.Посол России в Японии вновь подчеркнул, что единственной страной в мире, которая "на деле применила ядерное оружие", являются США, которые "сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки при том, что это не было вызвано военной целесообразностью и фактически стало испытанием оружия массового уничтожения на упомянутых японских городах и их жителях".В круглом столе по тематике ядерного разоружения и контроля над вооружениями принимают участие глава японской общественно-политической организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура, представители политических, академических кругов и общественных организаций, а также потомки "хибакуся", как в Японии именуют людей, переживших атомные бомбардировки.Ранее в четверг глава российской дипмиссии посетил Парк мира в японском городе Хиросима и возложил цветы к Мемориалу жертв атомной бомбардировки.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20220804/napadeniya-1807119943.html

https://ria.ru/20220803/kndr-1807114877.html

россия

япония

хиросима (префектура)

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в мире, россия, япония, хиросима (префектура), мицухиро кимура, михаил галузин