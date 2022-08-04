Рейтинг@Mail.ru
Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/reyting-1807073535.html
Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ
Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 04.08.2022
Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ
Более 12 тысяч предпринимателей из всех регионов России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис "Расчет рейтинга бизнеса" на Цифровой... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:00
2022-08-04T10:00
корпорация мсп
экономика
александр исаевич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Более 12 тысяч предпринимателей из всех регионов России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис "Расчет рейтинга бизнеса" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП, создавшая и развивающая платформу.Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП – по 24. Рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, после прохождения полной диагностики предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю — в первую очередь, финансовые. Также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать получить поддержку.При регистрации в личном кабинете на МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса. По умолчанию для юридического лица доступен скоринг по 35 показателям, для индивидуального предпринимателя — по 14. Следующим шагом, уже по выбору самого предпринимателя, может стать полная диагностика, которая ведется по 44 параметрам.Первыми регионами, в которых при помощи платформы более 500 предпринимателей рассчитали рейтинг бизнеса, стали Московская область, Москва, Хабаровский край и Республика Крым. Лидеры по абсолютным показателям – Московская область, где чек-ап прошли около тысячи предприятий, и Москва – около 800. В топ-10 регионов также вошли Республика Крым, Амурская, Кемеровская, Тюменская, Владимирская и Смоленская области.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям доступно 19 сервисов.
https://ria.ru/20220721/zakupki-1804084894.html
https://ria.ru/20220801/platforma-1806494929.html
https://ria.ru/20220718/putin-1803277309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, экономика, александр исаевич, россия
10:00 04.08.2022
 

Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Более 12 тысяч предпринимателей из всех регионов России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис "Расчет рейтинга бизнеса" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП, создавшая и развивающая платформу.
Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП – по 24. Рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:11
Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5%
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, после прохождения полной диагностики предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю — в первую очередь, финансовые. Также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать получить поддержку.
"Наглядно можно увидеть, над устранением каких проблем необходимо работать. Чтобы не было оснований для отказа в получении, например, микрофинансирования или экспресс-кредита, предприниматель до направления заявки в банк или МФО может сначала устранить выявленные стоп-факторы. Ведь, как показывает общение с предпринимателями, они зачастую не знают, что у них есть задолженность в два рубля или они не включены в реестр субъектов МСП, и они не понимают, почему банк отказывает в получении кредита", – пояснил Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации.
При регистрации в личном кабинете на МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса. По умолчанию для юридического лица доступен скоринг по 35 показателям, для индивидуального предпринимателя — по 14. Следующим шагом, уже по выбору самого предпринимателя, может стать полная диагностика, которая ведется по 44 параметрам.
Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:52
Иркутская область подключилась к Цифровой платформе МСП.РФ
Первыми регионами, в которых при помощи платформы более 500 предпринимателей рассчитали рейтинг бизнеса, стали Московская область, Москва, Хабаровский край и Республика Крым. Лидеры по абсолютным показателям – Московская область, где чек-ап прошли около тысячи предприятий, и Москва – около 800. В топ-10 регионов также вошли Республика Крым, Амурская, Кемеровская, Тюменская, Владимирская и Смоленская области.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям доступно 19 сервисов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 17:18
Путин призвал актуализировать стратегии цифровой трансформации
 
Корпорация МСПЭкономикаАлександр ИсаевичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала