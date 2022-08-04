Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ
© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
© Корпорация МСП
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Более 12 тысяч предпринимателей из всех регионов России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис "Расчет рейтинга бизнеса" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП, создавшая и развивающая платформу.
Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП – по 24. Рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, после прохождения полной диагностики предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю — в первую очередь, финансовые. Также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать получить поддержку.
"Наглядно можно увидеть, над устранением каких проблем необходимо работать. Чтобы не было оснований для отказа в получении, например, микрофинансирования или экспресс-кредита, предприниматель до направления заявки в банк или МФО может сначала устранить выявленные стоп-факторы. Ведь, как показывает общение с предпринимателями, они зачастую не знают, что у них есть задолженность в два рубля или они не включены в реестр субъектов МСП, и они не понимают, почему банк отказывает в получении кредита", – пояснил Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации.
При регистрации в личном кабинете на МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса. По умолчанию для юридического лица доступен скоринг по 35 показателям, для индивидуального предпринимателя — по 14. Следующим шагом, уже по выбору самого предпринимателя, может стать полная диагностика, которая ведется по 44 параметрам.
1 августа, 17:52Иркутская область подключилась к Цифровой платформе МСП.РФ
Первыми регионами, в которых при помощи платформы более 500 предпринимателей рассчитали рейтинг бизнеса, стали Московская область, Москва, Хабаровский край и Республика Крым. Лидеры по абсолютным показателям – Московская область, где чек-ап прошли около тысячи предприятий, и Москва – около 800. В топ-10 регионов также вошли Республика Крым, Амурская, Кемеровская, Тюменская, Владимирская и Смоленская области.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям доступно 19 сервисов.