https://ria.ru/20220804/reyting-1807073535.html

Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ

Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 04.08.2022

Более 12 тысяч предпринимателей определили свой рейтинг на платформе МСП.РФ

Более 12 тысяч предпринимателей из всех регионов России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис "Расчет рейтинга бизнеса" на Цифровой... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:00

2022-08-04T10:00

2022-08-04T10:00

корпорация мсп

экономика

александр исаевич

россия

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Более 12 тысяч предпринимателей из всех регионов России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис "Расчет рейтинга бизнеса" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает Корпорация МСП, создавшая и развивающая платформу.Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП – по 24. Рейтинг дает возможность пользователю узнать, каким его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, после прохождения полной диагностики предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю — в первую очередь, финансовые. Также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать получить поддержку.При регистрации в личном кабинете на МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса. По умолчанию для юридического лица доступен скоринг по 35 показателям, для индивидуального предпринимателя — по 14. Следующим шагом, уже по выбору самого предпринимателя, может стать полная диагностика, которая ведется по 44 параметрам.Первыми регионами, в которых при помощи платформы более 500 предпринимателей рассчитали рейтинг бизнеса, стали Московская область, Москва, Хабаровский край и Республика Крым. Лидеры по абсолютным показателям – Московская область, где чек-ап прошли около тысячи предприятий, и Москва – около 800. В топ-10 регионов также вошли Республика Крым, Амурская, Кемеровская, Тюменская, Владимирская и Смоленская области.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям доступно 19 сервисов.

https://ria.ru/20220721/zakupki-1804084894.html

https://ria.ru/20220801/platforma-1806494929.html

https://ria.ru/20220718/putin-1803277309.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика, александр исаевич, россия