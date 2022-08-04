https://ria.ru/20220804/renault-1807264762.html

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта - РИА Новости, 04.08.2022

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:14

2022-08-04T16:14

2022-08-04T16:55

экономика

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

renault

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями, говорится в сообщении министерства.Соответствующий документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта - ред.), поскольку АО "АвтоВАЗ" принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями", - сообщает Минпромторг.

https://ria.ru/20220729/renault-1805811393.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, renault