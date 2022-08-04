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Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта - РИА Новости, 04.08.2022
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Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта
Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта - РИА Новости, 04.08.2022
Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта
Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:14
2022-08-04T16:55
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
renault
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями, говорится в сообщении министерства.Соответствующий документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта - ред.), поскольку АО "АвтоВАЗ" принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями", - сообщает Минпромторг.
https://ria.ru/20220729/renault-1805811393.html
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экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, renault
16:14 04.08.2022 (обновлено: 16:55 04.08.2022)
 
Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг исключил бренд Renault из списка параллельного импорта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДемонтированные логотипы автомобильной компании Renault
Демонтированные логотипы автомобильной компании Renault - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Демонтированные логотипы автомобильной компании Renault. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями, говорится в сообщении министерства.
Соответствующий документ также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта - ред.), поскольку АО "АвтоВАЗ" принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями", - сообщает Минпромторг.
Логотип Renault - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Renault оценила убыток от прекращения деятельности в России
 
ЭкономикаАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗRenault
 
 
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