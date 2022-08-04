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Денежная реформа в России – деноминация рубля в тысячу раз

Денежная реформа в России – деноминация рубля в тысячу раз - РИА Новости, 04.08.2022

Денежная реформа в России – деноминация рубля в тысячу раз

К середине 1997 года в экономике Российской Федерации стали проявляться позитивные тенденции, следствием чего стало некоторое улучшение ряда показателей. Так,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:46

2022-08-04T00:46

2022-08-04T00:46

справки

россия

деньги

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К середине 1997 года в экономике Российской Федерации стали проявляться позитивные тенденции, следствием чего стало некоторое улучшение ряда показателей. Так, по официальным данным, впервые за достаточно длительный период объем валового внутреннего продукта в реальном выражении приобрел тенденцию к росту по отношению к 1996 году, в ряде отраслей промышленности наметилось увеличение производства, выросли объемы розничного товарооборота, денежные доходы населения. Существенно сократилась и стабилизировалась на минимальном жестко контролируемом уровне инфляция, курс рубля по отношению к доллару США и другим конвертируемым валютам удерживался в пределах, установленных Банком России.Все это сделало возможным изменение нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен с целью нормализации денежного обращения. Дополнительным аргументом в пользу проведения деноминации национальной денежной единицы стало устранение неудобств при расчетах населения за товары и услуги. 4 августа 1997 года президентом Российской Федерации был подписан указ N 822 "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен", в соответствии с которым с 1 января 1998 года правительство и Центральный Банк (Банк России) провели деноминацию (уменьшение номинала) рубля и изменение масштаба цен в тысячу раз с 1 января 1998 года. Основными принципами проводимых мероприятий являлись недопущение каких-либо потерь для владельцев денег и постепенная замена денежных знаков в процессе их обращения.С 1 января 1998 года в платежный оборот Российской Федерации были введены банкноты Банка России образца 1997 года достоинством в 5, 10, 50, 100, 500 рублей и разменные монеты Банка России образца 1997 года достоинством в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей.Для удобства населения и обеспечения плавного перехода к новым денежным знакам внешний вид их в основном сохранился при уменьшении номинала в 1000 раз и введении дополнительных элементов защиты.На них помещались изображения Новгорода (5 рублей), Красноярска (10 рублей), Санкт-Петербурга (50 рублей), Москвы (100 рублей) и Архангельска (500 рублей). В 2001 году была введена в обращение купюра в 1000 рублей образца 1997 года (с видом Ярославля), а в 2006 году – 5000 рублей образца 1997 года (с видом Хабаровска).Выпуск банкнот и монет образца 1997 года производился путем выдачи их из касс учреждений Банка России и кредитных организаций на выплату заработной платы, пенсий, пособий и других платежей, для которых необходимы наличные деньги.Прямой обмен денег старого образца учреждениями Банка России и кредитными организациями клиентам на банкноты и монету нового образца не производился. Проводимая с 1 января 1998 года деноминация рубля предусматривала параллельное обращение на протяжении 1998 года денежных знаков старого и нового образцов.В течение всего 1998 года банкноты Банка России образца 1993 и 1995 годов, а также монеты СССР и Банка России выпуска 1961-1996 годов (включая монеты СССР чеканки до 1961 года достоинством в 1, 2, 3 копейки) постепенно, по мере поступления в кассы Банка России, изымались из обращения.Изъятие из обращения банкнот и монет старого образца проводилось через обычные каналы денежного обращения – торговлю, сферу услуг, банковские учреждения и т.д. без ограничений из расчета одной тысячной их нарицательной стоимости. С 1 января 1999 года банкноты старых образцов утратили статус валюты РФ, но еще три года подлежали обмену в учреждениях Банка России без ограничения сумм.По состоянию на 1 января 1999 года в структуре денежной массы в обращении деньги образца 1997 года занимали 98,7%, деньги старого образца – 1,3%.По информации ЦБ РФ, проведенная деноминация российского рубля в определенной мере оказала положительное влияние на состояние денежного обращения: уменьшилось номинальное количество денег, обслуживающих платежный оборот, упростились расчеты населения за товары и услуги, а также бухгалтерский учет операций, совершаемых как в наличной, так и в безналичной формах. Произошел возврат к привычной денежной системе, вернулась в платежный оборот монета.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, деньги