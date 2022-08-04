Херсонские власти заверили, что референдум в регионе состоится
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: референдум состоится, несмотря на все угрозы
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Референдум в Херсонской области состоится, несмотря на угрозы со стороны киевской власти и США и их планы этому воспрепятствовать, заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях. По его словам, с американской стороны эти вопросы обсуждали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.
"Это все имитация провокационной деятельности. Референдум пройдет, и никакой Кулеба и прочие их американские партнеры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решен. Референдум пройдет. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, представители киевской власти своими заявлениями о Херсонской области пытаются публично отчитываться перед западными кураторами за вложенные в них деньги и выпросить новые транши.
"Деньги вкладываются, поэтому им надо что-то объяснять, что они что-то там делают. То они нападают, то они наступают, то они окружают. Все эти сослагательные наклонения – это уже не только не смешно, но уже и неинтересно", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.