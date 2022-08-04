https://ria.ru/20220804/referendum-1807182730.html

Херсонские власти заверили, что референдум в регионе состоится

Херсонские власти заверили, что референдум в регионе состоится - РИА Новости, 04.08.2022

Херсонские власти заверили, что референдум в регионе состоится

Референдум в Херсонской области состоится, несмотря на угрозы со стороны киевской власти и США и их планы этому воспрепятствовать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:08

2022-08-04T12:08

2022-08-04T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

кирилл стремоусов

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Референдум в Херсонской области состоится, несмотря на угрозы со стороны киевской власти и США и их планы этому воспрепятствовать, заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях. По его словам, с американской стороны эти вопросы обсуждали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли."Это все имитация провокационной деятельности. Референдум пройдет, и никакой Кулеба и прочие их американские партнеры не смогут этому помешать. Этот вопрос уже решен. Референдум пройдет. Нет таких сил, которые могут этот референдум остановить и остановить людей, которые пойдут и проголосуют за вступление в состав Российской Федерации", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, представители киевской власти своими заявлениями о Херсонской области пытаются публично отчитываться перед западными кураторами за вложенные в них деньги и выпросить новые транши."Деньги вкладываются, поэтому им надо что-то объяснять, что они что-то там делают. То они нападают, то они наступают, то они окружают. Все эти сослагательные наклонения – это уже не только не смешно, но уже и неинтересно", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.

https://ria.ru/20220804/schaste-1807120910.html

https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html

https://ria.ru/20220801/kherson-1806312483.html

украина

херсонская область

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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