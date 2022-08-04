https://ria.ru/20220804/realme-1807224200.html
Смартфоны realme оказались очень популярны у россиян в 2022 году
Смартфоны realme оказались очень популярны у россиян в 2022 году - РИА Новости, 04.08.2022
Смартфоны realme оказались очень популярны у россиян в 2022 году
Бренд realme вошел в тройку лидеров по продажам смартфонов в РФ: на компанию пришлось 11,2 процентов всех проданных смартфонов в первой половине 2022 года. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:10
2022-08-04T14:10
2022-08-04T14:50
наука
технологии
realme
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бренд realme вошел в тройку лидеров по продажам смартфонов в РФ: на компанию пришлось 11,2 процентов всех проданных смартфонов в первой половине 2022 года.Показатели realme возросли несмотря на снижение рынка — весной этого года продажи смартфонов в России упали на 30 процентов. А в апреле 2022-го доля смартфонов realme в РФ выросла с 4 до 11 процентов в штуках и с 2 до 7 процентов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Компания realme входит в число производителей электроники, которые остались в России и продолжают представлять новые устройства в стране. Бренд формирует собственную экосистему продуктов: realme предлагает более 50 наименований в линейке AIoT, в которой сочетаются средства искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT).В 2021 году realme расширила модельный ряд в аудиосегменте, а также представила "умные" часы и телевизоры. Последние уже продаются в ряде стран и появятся в России в ближайшее время.Недавней премьерой realme для российского рынка стал флагманский смартфон GT2 Pro. Он получил отличный экран, сверхмощный процессор и уникальный набор качественных камер, а также удобный для активного повседневного использования быстрый блок питания SuperDart.
https://ria.ru/20220719/realme-1802383115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, realme
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бренд realme вошел в тройку лидеров по продажам смартфонов в РФ: на компанию пришлось 11,2 процентов всех проданных смартфонов в первой половине 2022 года.
Показатели realme возросли несмотря на снижение рынка — весной этого года продажи смартфонов в России
упали на 30 процентов. А в апреле 2022-го доля смартфонов realme в РФ выросла с 4 до 11 процентов в штуках и с 2 до 7 процентов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Компания realme входит в число производителей электроники, которые остались в России и продолжают представлять новые устройства в стране. Бренд формирует собственную экосистему продуктов: realme предлагает более 50 наименований в линейке AIoT, в которой сочетаются средства искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT).
В 2021 году realme расширила модельный ряд в аудиосегменте, а также представила "умные" часы и телевизоры. Последние уже продаются в ряде стран и появятся в России в ближайшее время.
Недавней премьерой realme для российского рынка стал флагманский смартфон GT2 Pro. Он получил отличный экран, сверхмощный процессор и уникальный набор качественных камер, а также удобный для активного повседневного использования быстрый блок питания SuperDart.