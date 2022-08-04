https://ria.ru/20220804/realme-1807224200.html

Смартфоны realme оказались очень популярны у россиян в 2022 году

Смартфоны realme оказались очень популярны у россиян в 2022 году - РИА Новости, 04.08.2022

Смартфоны realme оказались очень популярны у россиян в 2022 году

Бренд realme вошел в тройку лидеров по продажам смартфонов в РФ: на компанию пришлось 11,2 процентов всех проданных смартфонов в первой половине 2022 года. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:10

2022-08-04T14:10

2022-08-04T14:50

наука

технологии

realme

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бренд realme вошел в тройку лидеров по продажам смартфонов в РФ: на компанию пришлось 11,2 процентов всех проданных смартфонов в первой половине 2022 года.Показатели realme возросли несмотря на снижение рынка — весной этого года продажи смартфонов в России упали на 30 процентов. А в апреле 2022-го доля смартфонов realme в РФ выросла с 4 до 11 процентов в штуках и с 2 до 7 процентов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Компания realme входит в число производителей электроники, которые остались в России и продолжают представлять новые устройства в стране. Бренд формирует собственную экосистему продуктов: realme предлагает более 50 наименований в линейке AIoT, в которой сочетаются средства искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT).В 2021 году realme расширила модельный ряд в аудиосегменте, а также представила "умные" часы и телевизоры. Последние уже продаются в ряде стран и появятся в России в ближайшее время.Недавней премьерой realme для российского рынка стал флагманский смартфон GT2 Pro. Он получил отличный экран, сверхмощный процессор и уникальный набор качественных камер, а также удобный для активного повседневного использования быстрый блок питания SuperDart.

https://ria.ru/20220719/realme-1802383115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, realme