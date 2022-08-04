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"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком
"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком - РИА Новости, 04.08.2022
"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком
Союзные войска продолжают теснить ВСУ под Донецком. Наступают в сторону Авдеевки, которую за восемь лет хорошо укрепили. Бойцам помогает артиллерия — гаубицы и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:00
2022-08-04T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донбасс
авдеевка
вооруженные силы украины
рсзо 9к51 "град"
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ДНР, 4 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Союзные войска продолжают теснить ВСУ под Донецком. Наступают в сторону Авдеевки, которую за восемь лет хорошо укрепили. Бойцам помогает артиллерия — гаубицы и зенитки. Что происходит на позициях — в репортаже РИА Новости.Боги войныОдна из главных особенностей боевых действий на Украине — широкое применение артиллерии. "Бог войны" не умолкает на всей линии соприкосновения в Донбассе. Дальнобойные орудия уничтожают склады, штабы, полевые укрепления, боевую технику, живую силу. С недавних пор ВСУ дистанционно минируют Донецк минами ПФМ-1, разбрасывая их над городом с помощью реактивных снарядов с кассетной боевой частью.Расчет прост — деморализовать и запугать население, а также заставить союзные войска торопиться и совершать ошибки. Однако армии России и ДНР действуют иначе. Как только штурмовые части встречают сопротивление — тут же отходят, окапываются, после чего наносится массированный удар ствольной и реактивной артиллерией. Поддерживает и авиация. И лишь после этого вновь идут вперед. Это занимает время, но минимизирует потери.Особую роль играют реактивные системы залпового огня. Это грозное оружие, бьющее по площадям, в руках умелого командира позволяет одним залпом уничтожить целое воинское подразделение. Однако РСЗО очень уязвимы для контрбатарейного обстрела — место залпа видно невооруженным взглядом за несколько километров. Поэтому донецкие берегут свои "Грады" и "Ураганы" как зеницу ока, тщательно их маскируют, постоянно меняют позиции."Взбодрить" пехотуНаиболее ожесточенные артиллерийские дуэли — под Ясиноватой. Город — спутник Донецка — словно вымер: ни машин, ни людей. Это ближайший относительно крупный населенный пункт от Авдеевки. Поэтому сюда украинские артиллеристы "наваливают" с особенным ожесточением."Прилетает" практически ежедневно. Стекла выбиты, во многих зданиях уже несколько недель нет электричества и воды. Магазины не работают, асфальт изрыт воронками. Люди живут исключительно на гуманитарной помощи.Севернее — позиции реактивной артиллерии 1-й бригады армии ДНР. По дороге водитель вдавливает педаль газа в пол: Авдеевка — за широким полем, есть риск попасть под огонь. Город отсюда уже можно различить — главным образом по черным столбам дыма, поднимающимся над застройкой. ВСУ оборудовали окопы прямо посреди жилых кварталов, укрываясь в подвалах домов."Мы изучали съемки с дронов и данные агентурной разведки, — рассказывает сопровождающий офицер армии ДНР. — Нахрапом Авдеевку не взять, украинские военные там буквально все закатали в бетон. Впрочем, наши артиллеристы уже научились класть снаряды очень точно. Прямое попадание в блиндаж — вполне посильная задача. А сегодня мы едем "взбодрить" их пехоту. Разведка доложила о крупном скоплении живой силы противника примерно в десяти километрах от передовой".Незнакомый "голос"Внедорожник сворачивает на окраину поля, заросшего травой по пояс. Автомобиль несколько минут движется, скребя днищем по многочисленным буграм и останавливается у ничем не примечательной лесопосадки. Выходим, оглядываемся: а где же артиллерия? Вокруг — ни души. Ни солдат, ни боевой техники. В этом и пытаются убедить разведку ВСУ.Через пару минут нас окликают. Из "зеленки" выходят три бойца и быстро снимают маскировку со 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град". Четырнадцатитонная махина за маскировочной сетью и нарубленными ветками все это время пряталась в каких-то трех метрах от группы журналистов, совершенно невидимая. С дрона или через бинокль различить ее среди деревьев невозможно. В открытую боевую технику в Донбассе уже давно не размещают."Хотел бы я сказать, что артиллеристы из украинцев никудышные, но не могу, — признается командир установки с позывным Захар. — Отрабатывают по нам сразу же. Маскировка, оборудование окопов и блиндажей — важнейшее дело на фронте".Ситуацию осложняет и то, что по позициям донецких постоянно бьют натовским 155-миллиметровым калибром. "Я привык, как звучат советские снаряды. А "голос" у западных боеприпасов непривычный, непонятно, что летит, — продолжает он. — Гаубицы М777 по поражающей мощи, разлету осколков и точности огня превосходят то, что есть у армии ДНР. Хорошо, что у них немного этих орудий. Пока справляемся".Общее делоРасчет занимает позиции внутри боевой машины. "Град", рыкнув мощным движком, выезжает из лесополосы метров на 30. И замирает, развернув пакет направляющих влево — на Авдеевку. Командир бегло диктует данные для стрельбы, наводчик вносит поправки, регулирует вертикальные и горизонтальные углы.Звучит команда "Залп!" — и установка с грохотом отправляет на позиции ВСУ шестнадцать реактивных осколочно-фугасных снарядов. Спустя несколько секунд у командира хрипит рация: "Цель поражена". Не успевает осесть дым, как боевая машина срывается с места. Эта точка уже точно "срисована" украинскими радарами контрбатарейной борьбы."Мы сейчас били на дистанцию около десяти километров, это очень близко, — объясняет наводчик с позывным Лыга. — Нас засекли, поэтому нужно срочно отсюда уезжать. Как у нас говорят, постреляли — и в норку. "Ответка" приходит очень быстро — пять-десять минут максимум. Один раз они отработали точно по тому месту, откуда стреляла установка. Тогда удалось уйти буквально в последний момент".По словам военных, работа артиллериста-реактивщика сродни игре в русскую рулетку. Повезет — не повезет, засекут — не засекут, накроют — не накроют. При этом излишняя спешка тоже строго противопоказана. "Град" — не самое точное оружие и может случайно задеть дружественные подразделения, поэтому прицел выверяют очень тщательно. По нормативу из РСЗО нельзя накрывать позиции противника, которые находятся ближе четырех километров от собственных войск."Артиллерия не выигрывает войны и не занимает города, — говорит офицер с позывным Оскар. — Это обязанность и привилегия пехоты. А мы работаем на нее, помогаем товарищам "огоньком". Именно от нас зависит, встретят ли штурмовые группы сосредоточенным огнем или же выбросят белый флаг. Армия — это сложный механизм, в котором все детали должны быть идеально подогнаны".В последние дни залпы все громче — началась решающая битва за Донбасс. В ДНР очень ждут прорыва обороны вэсэушников. Ждут все последние восемь лет.
https://ria.ru/20220803/korsa-1806974131.html
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Андрей Коц
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РСЗО "Град" 1-й бригады армии ДНР ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
РСЗО "Град" 1-й бригады армии ДНР ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении. Автор Андрей Коц
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безопасность, донецкая народная республика, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины, рсзо 9к51 "град"
08:00 04.08.2022 (обновлено: 13:45 04.08.2022)
 

"Это русская рулетка". Как взламывают "неприступную крепость" под Донецком

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
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Андрей Коц
Андрей Коц
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ДНР, 4 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Союзные войска продолжают теснить ВСУ под Донецком. Наступают в сторону Авдеевки, которую за восемь лет хорошо укрепили. Бойцам помогает артиллерия — гаубицы и зенитки. Что происходит на позициях — в репортаже РИА Новости.

Боги войны

Одна из главных особенностей боевых действий на Украине — широкое применение артиллерии. "Бог войны" не умолкает на всей линии соприкосновения в Донбассе. Дальнобойные орудия уничтожают склады, штабы, полевые укрепления, боевую технику, живую силу. С недавних пор ВСУ дистанционно минируют Донецк минами ПФМ-1, разбрасывая их над городом с помощью реактивных снарядов с кассетной боевой частью.
Качура Ольга Сергеевна, позывной Корса
Вчера, 15:38Специальная военная операция на Украине
Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР
Расчет прост — деморализовать и запугать население, а также заставить союзные войска торопиться и совершать ошибки. Однако армии России и ДНР действуют иначе. Как только штурмовые части встречают сопротивление — тут же отходят, окапываются, после чего наносится массированный удар ствольной и реактивной артиллерией. Поддерживает и авиация. И лишь после этого вновь идут вперед. Это занимает время, но минимизирует потери.
Особую роль играют реактивные системы залпового огня. Это грозное оружие, бьющее по площадям, в руках умелого командира позволяет одним залпом уничтожить целое воинское подразделение. Однако РСЗО очень уязвимы для контрбатарейного обстрела — место залпа видно невооруженным взглядом за несколько километров. Поэтому донецкие берегут свои "Грады" и "Ураганы" как зеницу ока, тщательно их маскируют, постоянно меняют позиции.

"Взбодрить" пехоту

Наиболее ожесточенные артиллерийские дуэли — под Ясиноватой. Город — спутник Донецка — словно вымер: ни машин, ни людей. Это ближайший относительно крупный населенный пункт от Авдеевки. Поэтому сюда украинские артиллеристы "наваливают" с особенным ожесточением.
© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
"Прилетает" практически ежедневно. Стекла выбиты, во многих зданиях уже несколько недель нет электричества и воды. Магазины не работают, асфальт изрыт воронками. Люди живут исключительно на гуманитарной помощи.
Севернее — позиции реактивной артиллерии 1-й бригады армии ДНР. По дороге водитель вдавливает педаль газа в пол: Авдеевка — за широким полем, есть риск попасть под огонь. Город отсюда уже можно различить — главным образом по черным столбам дыма, поднимающимся над застройкой. ВСУ оборудовали окопы прямо посреди жилых кварталов, укрываясь в подвалах домов.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:39В мире
Военный эксперт уверен в скором освобождении Донбасса
"Мы изучали съемки с дронов и данные агентурной разведки, — рассказывает сопровождающий офицер армии ДНР. — Нахрапом Авдеевку не взять, украинские военные там буквально все закатали в бетон. Впрочем, наши артиллеристы уже научились класть снаряды очень точно. Прямое попадание в блиндаж — вполне посильная задача. А сегодня мы едем "взбодрить" их пехоту. Разведка доложила о крупном скоплении живой силы противника примерно в десяти километрах от передовой".

Незнакомый "голос"

Внедорожник сворачивает на окраину поля, заросшего травой по пояс. Автомобиль несколько минут движется, скребя днищем по многочисленным буграм и останавливается у ничем не примечательной лесопосадки. Выходим, оглядываемся: а где же артиллерия? Вокруг — ни души. Ни солдат, ни боевой техники. В этом и пытаются убедить разведку ВСУ.
© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Через пару минут нас окликают. Из "зеленки" выходят три бойца и быстро снимают маскировку со 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 "Град". Четырнадцатитонная махина за маскировочной сетью и нарубленными ветками все это время пряталась в каких-то трех метрах от группы журналистов, совершенно невидимая. С дрона или через бинокль различить ее среди деревьев невозможно. В открытую боевую технику в Донбассе уже давно не размещают.
"Хотел бы я сказать, что артиллеристы из украинцев никудышные, но не могу, — признается командир установки с позывным Захар. — Отрабатывают по нам сразу же. Маскировка, оборудование окопов и блиндажей — важнейшее дело на фронте".
© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Ситуацию осложняет и то, что по позициям донецких постоянно бьют натовским 155-миллиметровым калибром. "Я привык, как звучат советские снаряды. А "голос" у западных боеприпасов непривычный, непонятно, что летит, — продолжает он. — Гаубицы М777 по поражающей мощи, разлету осколков и точности огня превосходят то, что есть у армии ДНР. Хорошо, что у них немного этих орудий. Пока справляемся".

Общее дело

Расчет занимает позиции внутри боевой машины. "Град", рыкнув мощным движком, выезжает из лесополосы метров на 30. И замирает, развернув пакет направляющих влево — на Авдеевку. Командир бегло диктует данные для стрельбы, наводчик вносит поправки, регулирует вертикальные и горизонтальные углы.
Звучит команда "Залп!" — и установка с грохотом отправляет на позиции ВСУ шестнадцать реактивных осколочно-фугасных снарядов. Спустя несколько секунд у командира хрипит рация: "Цель поражена". Не успевает осесть дым, как боевая машина срывается с места. Эта точка уже точно "срисована" украинскими радарами контрбатарейной борьбы.
"Мы сейчас били на дистанцию около десяти километров, это очень близко, — объясняет наводчик с позывным Лыга. — Нас засекли, поэтому нужно срочно отсюда уезжать. Как у нас говорят, постреляли — и в норку. "Ответка" приходит очень быстро — пять-десять минут максимум. Один раз они отработали точно по тому месту, откуда стреляла установка. Тогда удалось уйти буквально в последний момент".
© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
По словам военных, работа артиллериста-реактивщика сродни игре в русскую рулетку. Повезет — не повезет, засекут — не засекут, накроют — не накроют. При этом излишняя спешка тоже строго противопоказана. "Град" — не самое точное оружие и может случайно задеть дружественные подразделения, поэтому прицел выверяют очень тщательно. По нормативу из РСЗО нельзя накрывать позиции противника, которые находятся ближе четырех километров от собственных войск.
"Артиллерия не выигрывает войны и не занимает города, — говорит офицер с позывным Оскар. — Это обязанность и привилегия пехоты. А мы работаем на нее, помогаем товарищам "огоньком". Именно от нас зависит, встретят ли штурмовые группы сосредоточенным огнем или же выбросят белый флаг. Армия — это сложный механизм, в котором все детали должны быть идеально подогнаны".
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой Корнет - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:02Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР
В последние дни залпы все громче — началась решающая битва за Донбасс. В ДНР очень ждут прорыва обороны вэсэушников. Ждут все последние восемь лет.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонбассАвдеевкаВооруженные силы УкраиныРСЗО 9К51 "Град"
 
 
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