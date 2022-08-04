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Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/razminirovanie-1807364295.html
Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.08.2022
Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 6,6 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:17
2022-08-04T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 6,6 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 6 582,46 га территории", - сказал Мизинцев.Он добавил, что всего проверены более тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и более 100 километров дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 207 тысяч взрывоопасных предметов.
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россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина
22:17 04.08.2022
 
Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование в Донбассе
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 6,6 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 6 582,46 га территории", - сказал Мизинцев.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Он добавил, что всего проверены более тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и более 100 километров дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 207 тысяч взрывоопасных предметов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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