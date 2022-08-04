https://ria.ru/20220804/razminirovanie-1807364295.html

Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.08.2022

Российские саперы разминировали почти 6,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 6,6 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T22:17

2022-08-04T22:17

2022-08-04T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 6,6 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 6 582,46 га территории", - сказал Мизинцев.Он добавил, что всего проверены более тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и более 100 километров дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 207 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина