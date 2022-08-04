https://ria.ru/20220804/rakova-1807257821.html
Суд оставил экс-замминистра Ракову в СИЗО
Суд оставил экс-замминистра Ракову в СИЗО - РИА Новости, 04.08.2022
Суд оставил экс-замминистра Ракову в СИЗО
Тверской суд Москвы в четверг отказался освобождать из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову, признавшую вину по делу о хищении 21 миллиона рублей,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:55
2022-08-04T15:55
2022-08-04T16:03
марина ракова
происшествия
сергей зуев
россия
московская высшая школа социальных и экономических наук
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг отказался освобождать из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову, признавшую вину по делу о хищении 21 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 6 октября", - огласил решение судья.Ранее на заседании адвокат Вячеслав Жуковский рассказал, что Ракова признала вину в хищениях, "написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб" и в связи с этим просила перевести ее под домашний арест. Между тем ранее суд перевел под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева, который также признал вину, погасил ущерб и дал показания на новых соучастников, о которых ранее следствию ничего известно не было.По версии следствия, Ракова сговорилась с Зуевым, тогда директором Института общественных наук РАНХиГС, и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.
https://ria.ru/20220722/fedotov-1804262187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина ракова, происшествия, сергей зуев, россия, московская высшая школа социальных и экономических наук, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
15:55 04.08.2022 (обновлено: 16:03 04.08.2022)
Суд оставил экс-замминистра Ракову в СИЗО
Суд отказался освобождать обвиняемую в хищении экс-замминистра Ракову из СИЗО