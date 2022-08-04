https://ria.ru/20220804/rakova-1807246161.html

Экс-замминистра Ракова признала вину в хищениях

Экс-замминистра Ракова признала вину в хищениях - РИА Новости, 04.08.2022

Экс-замминистра Ракова признала вину в хищениях

Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину по делу о хищениях и просит о домашнем аресте, заявил ее адвокат Вячеслав Жуковский в Тверском суде... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:19

2022-08-04T15:19

2022-08-04T15:29

происшествия

сергей зуев

марина ракова

московская высшая школа социальных и экономических наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752622445_0:234:2812:1816_1920x0_80_0_0_0d90d5b4ea5f888a299ed15a002dec4a.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину по делу о хищениях и просит о домашнем аресте, заявил ее адвокат Вячеслав Жуковский в Тверском суде Москвы."Моя подзащитная дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб", - сказал адвокат. В связи с этим он попросил суд отпустить ее под домашний арест. Суд рассматривает вопрос о продлении ей срока в СИЗО.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей. Также ей вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 миллионов рублей, одним из фигурантов в этом деле является ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, накануне вышедший из СИЗО.

https://ria.ru/20220803/zuev-1806877418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сергей зуев, марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук