https://ria.ru/20220804/rakova-1807246161.html
Экс-замминистра Ракова признала вину в хищениях
Экс-замминистра Ракова признала вину в хищениях - РИА Новости, 04.08.2022
Экс-замминистра Ракова признала вину в хищениях
Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину по делу о хищениях и просит о домашнем аресте, заявил ее адвокат Вячеслав Жуковский в Тверском суде... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:19
2022-08-04T15:19
2022-08-04T15:29
происшествия
сергей зуев
марина ракова
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова признала вину по делу о хищениях и просит о домашнем аресте, заявил ее адвокат Вячеслав Жуковский в Тверском суде Москвы."Моя подзащитная дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб", - сказал адвокат. В связи с этим он попросил суд отпустить ее под домашний арест. Суд рассматривает вопрос о продлении ей срока в СИЗО.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей. Также ей вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 миллионов рублей, одним из фигурантов в этом деле является ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, накануне вышедший из СИЗО.
https://ria.ru/20220803/zuev-1806877418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей зуев, марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук
15:19 04.08.2022 (обновлено: 15:29 04.08.2022)
Экс-замминистра Ракова признала вину в хищениях
Экс-замминистра просвещения Ракова признала вину в хищениях и попросила о домашнем аресте