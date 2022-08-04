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В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным
В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным
Дата "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путинным пока не назначена, но это мероприятие состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:09
2022-08-04T17:09
2022-08-04T18:01
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Дата "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путинным пока не назначена, но это мероприятие состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока так и не назначена. Пока не назначили. То есть она будет, но только надо понять, когда. Но в любом случае, в августе ее точно не будет, а там посмотрим", - сказал он журналистам."Прямая линия" с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году "прямая линия" прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
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владимир путин, политика
17:09 04.08.2022 (обновлено: 18:01 04.08.2022)
В Кремле ответили на вопрос о дате "Прямой линии" с Путиным
Песков заявил, что дату проведения "прямой линии" с Путиным еще не определили
МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Дата "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путинным пока не назначена, но это мероприятие состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока так и не назначена. Пока не назначили. То есть она будет, но только надо понять, когда. Но в любом случае, в августе ее точно не будет, а там посмотрим", - сказал он журналистам.
"Прямая линия" с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году "прямая линия" прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.