https://ria.ru/20220804/putin-1807282511.html
Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток
Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток - РИА Новости, 04.08.2022
Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:07
2022-08-04T17:07
2022-08-04T17:58
владимир путин
политика
восточный экономический форум (вэф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", - сказал он журналистам. На уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие в ВЭФ, он ответил утвердительно.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, восточный экономический форум (вэф), дмитрий песков
17:07 04.08.2022 (обновлено: 17:58 04.08.2022)
Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток
Песков заявил, что Путин в сентябре планирует полететь на Дальний Восток
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", - сказал он журналистам. На уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие в ВЭФ, он ответил утвердительно.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).