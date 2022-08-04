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Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток - РИА Новости, 04.08.2022
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Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток
Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток - РИА Новости, 04.08.2022
Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:07
2022-08-04T17:58
владимир путин
политика
восточный экономический форум (вэф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", - сказал он журналистам. На уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие в ВЭФ, он ответил утвердительно.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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владимир путин, политика, восточный экономический форум (вэф), дмитрий песков
17:07 04.08.2022 (обновлено: 17:58 04.08.2022)
 
Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток

Песков заявил, что Путин в сентябре планирует полететь на Дальний Восток

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", - сказал он журналистам. На уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие в ВЭФ, он ответил утвердительно.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 12:36
Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ
 
Владимир ПутинПолитикаВосточный экономический форум (ВЭФ)Дмитрий Песков
 
 
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