https://ria.ru/20220804/putin-1807282511.html

Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток

Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток - РИА Новости, 04.08.2022

Песков анонсировал поездку Путина на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:07

2022-08-04T17:07

2022-08-04T17:58

владимир путин

политика

восточный экономический форум (вэф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в ВЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", - сказал он журналистам. На уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие в ВЭФ, он ответил утвердительно.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

https://ria.ru/20220413/forum-1783289244.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, восточный экономический форум (вэф), дмитрий песков