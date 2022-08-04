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У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
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У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков
У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков
Традиционных военных совещаний в августе пока нет в графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:03
2022-08-04T17:30
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Традиционных военных совещаний в августе пока нет в графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет. Пока не принято решение. Пока в графике нет", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос.Песков добавил, что совещания будут проведены, когда решит президент. С этим форматом, по его словам, не распрощались. "Нет, конечно. Он сохраняет свою актуальность. Но сейчас по понятным соображениям, естественно, все заняты", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, дмитрий песков, политика
17:03 04.08.2022 (обновлено: 17:30 04.08.2022)
 
У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков

Песков: у Путина пока нет в графике на август традиционных военных совещаний

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Традиционных военных совещаний в августе пока нет в графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет. Пока не принято решение. Пока в графике нет", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что совещания будут проведены, когда решит президент. С этим форматом, по его словам, не распрощались. "Нет, конечно. Он сохраняет свою актуальность. Но сейчас по понятным соображениям, естественно, все заняты", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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