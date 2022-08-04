https://ria.ru/20220804/putin-1807281327.html

У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков

У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

У Путина пока нет в графике на август военных совещаний, заявил Песков

Традиционных военных совещаний в августе пока нет в графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:03

2022-08-04T17:03

2022-08-04T17:30

владимир путин

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_33c05b4b20115dd2b13920aa5dfd813f.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Традиционных военных совещаний в августе пока нет в графике президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет. Пока не принято решение. Пока в графике нет", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос.Песков добавил, что совещания будут проведены, когда решит президент. С этим форматом, по его словам, не распрощались. "Нет, конечно. Он сохраняет свою актуальность. Но сейчас по понятным соображениям, естественно, все заняты", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807237581.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, дмитрий песков, политика