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Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей

Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей - РИА Новости, 04.08.2022

Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:08

2022-08-04T12:08

2022-08-04T12:08

цены на нефть

тегеран (город)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля."В соответствии с договоренностями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Имеется в виду также продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220725/otnoshenie-1804908778.html

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цены на нефть, тегеран (город)