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Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей - РИА Новости, 04.08.2022
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Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей
Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей - РИА Новости, 04.08.2022
Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:08
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цены на нефть
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля."В соответствии с договоренностями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Имеется в виду также продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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цены на нефть, тегеран (город)
12:08 04.08.2022
 
Путин и Эрдоган обсудят расширение торгово-экономических связей

Путин и Эрдоган 5 августа обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят энергетику и расширение торгово-экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Имеется в виду также продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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