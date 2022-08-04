https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807223407.html

Названы самые популярные у российских туристов страны бывшего СССР

Названы самые популярные у российских туристов страны бывшего СССР - РИА Новости, 04.08.2022

Названы самые популярные у российских туристов страны бывшего СССР

Туроператоры рассказали, поездки в какие страны постсоветского пространства пользуются у путешественников наибольшим спросом, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:41

2022-08-04T16:41

2022-08-04T16:41

туризм

туризм

новости - туризм

белоруссия

армения

узбекистан

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, поездки в какие страны постсоветского пространства пользуются у путешественников наибольшим спросом, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают растущий интерес к государствам бывшего СССР. В первые шесть месяцев число визитов туда выросло на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Больше всего туристов едут в Белоруссию и Армению. Пересечь границу можно по российскому паспорту, ковидные ограничения сняты, перелет недолгий, цены доступные.Туроператоры отмечают, что большинство отдыхающих бронируют экскурсионные поездки, некоторые клиенты — только перелет и отель. В армянский Джемрук и азербайджанский Нафталан едут поклонники санаторного отдыха. Но чаще всего такие пользователи выбирает Белоруссию, сохранившую многочисленные здравницы.Лидер бронирования на осень — Узбекистан, отмечают участники рынка. Также в конце августа традиционно начинает расти интерес к экскурсионным турам в Армению и Азербайджан. Летом там жарко, а осенью комфортно, что и определяет спрос. Еще один аргумент — изобилие фруктов и овощей, летних сыров и свежих специй.Зимой туристы также поедут в постсоветские страны, прогнозируют участники рынка. В Армении гостей пример горнолыжный курорт Цахкадзор, в Азербайджане — Шахдаг, в Узбекистане — Чимган и Амирсой. В Белоруссии будут организованы поездки в вотчину местного Деда Мороза в нацпарк Беловежская пуща.

https://ria.ru/20220503/armeniya-1786125370.html

белоруссия

армения

узбекистан

азербайджан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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