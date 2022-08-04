https://ria.ru/20220804/puchkov-1807348896.html
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова - РИА Новости, 04.08.2022
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова
YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:17
2022-08-04T20:17
2022-08-04T20:21
общество
дмитрий пучков ("гоблин")
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга.Какие именно правила нарушил Пучков, не уточняется.
https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий пучков ("гоблин")
20:17 04.08.2022 (обновлено: 20:21 04.08.2022)
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова
YouTube удалил канал блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова за нарушение правил сообщества