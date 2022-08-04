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YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова - РИА Новости, 04.08.2022
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YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова - РИА Новости, 04.08.2022
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова
YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга. РИА Новости, 04.08.2022
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общество
дмитрий пучков ("гоблин")
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга.Какие именно правила нарушил Пучков, не уточняется.
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общество, дмитрий пучков ("гоблин")
20:17 04.08.2022 (обновлено: 20:21 04.08.2022)
 
YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова

YouTube удалил канал блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова за нарушение правил сообщества

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДмитрий Пучков
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", — высвечивается при переходе на его страницу.
Какие именно правила нарушил Пучков, не уточняется.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 18:27
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
 
ОбществоДмитрий Пучков ("Гоблин")
 
 
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