https://ria.ru/20220804/puchkov-1807348896.html

YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова

YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова - РИА Новости, 04.08.2022

YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова

YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:17

2022-08-04T20:17

2022-08-04T20:21

общество

дмитрий пучков ("гоблин")

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. YouTube заблокировал канал российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин", говорится в сообщении видеохостинга.Какие именно правила нарушил Пучков, не уточняется.

https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, дмитрий пучков ("гоблин")