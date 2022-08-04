https://ria.ru/20220804/psikhologiya-1805559271.html

"Для начала выгорел сам". Уйти из IT-сферы, чтобы стать психотерапевтом

"Для начала выгорел сам". Уйти из IT-сферы, чтобы стать психотерапевтом - РИА Новости, 04.08.2022

"Для начала выгорел сам". Уйти из IT-сферы, чтобы стать психотерапевтом

Психотерапия становится все более популярной и востребованной, но все еще не очень ясно – как люди начинают работать психотерапевтами. Достаточно ли для этого высшего образования, что такое экология практики, как происходит супервизия. И надо ли напрягаться, если ты шутишь, а психолог внимательно слушает, не смеется и что-то записывает.

2022-08-04T12:00

2022-08-04T12:00

2022-08-04T12:01

бери и делай

подкаст

психология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805558523_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e3261ee77d682ef0f9514d8b4889871a.jpg

"Для начала выгорел сам". Уйти из IT-сферы, чтобы стать психотерапевтом Психотерапия становится все более популярной и востребованной, но до сих пор не очень ясно – как люди начинают работать психотерапевтами. Достаточно ли для этого высшего психологического образования, что такое экология практики, как происходит супервизия у терапевтов. И надо ли напрягаться, если ты шутишь, а психолог внимательно слушает, не смеется и что-то записывает. audio/mpeg

"Для начала выгорел сам". Уйти из IT-сферы, чтобы стать психотерапевтом Психотерапия становится все более популярной и востребованной, но до сих пор не очень ясно – как люди начинают работать психотерапевтами. Достаточно ли для этого высшего психологического образования, что такое экология практики, как происходит супервизия у терапевтов. И надо ли напрягаться, если ты шутишь, а психолог внимательно слушает, не смеется и что-то записывает. audio/mpeg

Можно ли после 30 лет поступить в университет на бюджет, чем академическое образование в психологии отличается от профессионального и в какой момент специалиста допускают к работе с живыми людьми – рассказывает психолог и гештальт-терапевт Денис Черепанов.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, психология, общество, аудио