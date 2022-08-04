https://ria.ru/20220804/provokatsiya-1807360896.html

Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов

Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов - РИА Новости, 04.08.2022

Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов

Украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и Соледаре (ДНР). Об этом заявил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:43

2022-08-04T21:43

2022-08-04T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донецкая народная республика

северск

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и Соледаре (ДНР). Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, киевский режим хочет распространить информацию об этом через украинские и западные СМИ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220804/plennye-1807311891.html

россия

украина

донецкая народная республика

северск

донбасс

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, северск, донбасс, вооруженные силы рф