21:43 04.08.2022 (обновлено: 22:20 04.08.2022)
Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов
Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы домов в Северске и Соледаре
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и Соледаре (ДНР). Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Северске (улица Ямская) и в Соледаре (улица Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских вооруженных сил с целью вызова ответного огня", — сказал он на брифинге.
По словам Мизинцева, киевский режим хочет распространить информацию об этом через украинские и западные СМИ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.