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Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/provokatsiya-1807360896.html
Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов
Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов - РИА Новости, 04.08.2022
Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов
Украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и Соледаре (ДНР). Об этом заявил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:43
2022-08-04T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
северск
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и Соледаре (ДНР). Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, киевский режим хочет распространить информацию об этом через украинские и западные СМИ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220804/plennye-1807311891.html
россия
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донецкая народная республика
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, северск, донбасс, вооруженные силы рф
21:43 04.08.2022 (обновлено: 22:20 04.08.2022)
 
Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы жилых домов

Минобороны сообщило о попытках ВСУ спровоцировать обстрелы домов в Северске и Соледаре

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и Соледаре (ДНР). Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Северске (улица Ямская) и в Соледаре (улица Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских вооруженных сил с целью вызова ответного огня", — сказал он на брифинге.

По словам Мизинцева, киевский режим хочет распространить информацию об этом через украинские и западные СМИ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Вчера, 18:35Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСеверскДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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